Кабинет Министров 2 декабря согласовал увольнение Юрия Гусева с должности главы Херсонской облгосадминистрации. Ранее в СМИ появилась информация, что чиновник стал руководителем Укроборонпрома.

Проект указа президента об увольнении Гусева одобрили на заседании правительства. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

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Мокан отметил, что увольнение чиновника согласовали из-за его перехода на другую работу.

На заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Согласовать увольнение Гусева Юрия Вениаминовича с должности главы Херсонской областной государственной администрации (в связи с переходом на другую работу),

– написал Мокан.

Накануне журналистка Соня Кошкина сообщила, что Гусева назначили главой Укроборонпрома. По ее словам, решение приняли уже окончательно, однако пока еще готовят документы. Должность главы Херсонской ОГА якобы временно возглавит один из заместителей Гусева.

В то же время сам чиновник не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Мол, его место работы определяет президент Владимир Зеленский.

Что известно о Юрии Гусеве