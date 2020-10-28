Кабмин планирует изменить ряд законов для усиления поддержки пожилых людей. В частности, расширить перечень льгот для украинцев, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной. Далее слово – за парламентом.

Соответствующий законопроект Кабмин согласовал на заседании 28 октября. Об этом сообщает 24 канал.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже озвучил ориентировочную стоимость проекта.

Утвердили для направления в парламент законопроект о пенсионном обеспечении и социальной защите граждан пожилого возраста. Ориентировочная стоимость этой программы будет более 500 миллионов гривен,

– рассказал Шмыгаль.

Что предусматривает законопроект

обеспечение условий для здорового и активного долголетия;

создание условий для реализации права на труд в соответствии с профессиональной подготовкой;

укрепление и развитие учреждений, предоставляющих соцуслуги;

реализацию программ социальной защиты ветеранов труда и лиц пожилого возраста.

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