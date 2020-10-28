Кабмин планирует усилить поддержку пожилых людей: что изменится
Кабмин планирует изменить ряд законов для усиления поддержки пожилых людей. В частности, расширить перечень льгот для украинцев, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной. Далее слово – за парламентом.
Соответствующий законопроект Кабмин согласовал на заседании 28 октября. Об этом сообщает 24 канал.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже озвучил ориентировочную стоимость проекта.
Утвердили для направления в парламент законопроект о пенсионном обеспечении и социальной защите граждан пожилого возраста. Ориентировочная стоимость этой программы будет более 500 миллионов гривен,
– рассказал Шмыгаль.
Что предусматривает законопроект
- обеспечение условий для здорового и активного долголетия;
- создание условий для реализации права на труд в соответствии с профессиональной подготовкой;
- укрепление и развитие учреждений, предоставляющих соцуслуги;
- реализацию программ социальной защиты ветеранов труда и лиц пожилого возраста.
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Какие еще льготы получат украинцы за заслуги перед государством
- Первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами (которые продают по рецепту врачей).
- Доставку необходимых медикаментов домой.
- Освобождение от уплаты коммунальных услуг (в домах, не имеющих поставки теплоэнергии или индивидуальной системы отопления) в пределах норм, установленных законодательством.
- Освобождение от абонплаты (бесплатное пользование домашним телефоном).