Кабинет Министров ввел политику "единого обращения" в вопросе назначения пенсий. Если ранее после обращения в Пенсионный фонд нужно было идти в банк и открывать специальный счет, теперь достаточно только написать дополнительное заявление в Фонде.

Пенсионеры будут меньше сталкиваться с бюрократией и обременительными процедурами. Об этом сообщил в телеграм премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Правительство 11 ноября поддержало решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий,

– отметил премьер.

На практике это означает, что теперь не нужно будет идти в Пенсионный фонд, а затем в банк для открытия счета, после чего ждать и снова идти в банк.

Ведь будет работать политика "единого обращения": человек приходит в Пенсионный фонд, а дальше по обращению самого фонда или органов социальной защиты ему откроют соответствующий счет в банке.

Это необходимо еще и для того, чтобы сократить количество социальных контактов во время эпидемии коронавируса.

К слову, в рамках усиления карантина в Украине ввели время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти.

Обратите внимание! Правительство ввело в Украине карантин выходного дня, чтобы разорвать цепь передачи коронавируса. Ограничения вводят с 14 – 15 ноября на 3 недели. Будут действовать они с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В то же время Украина возвращается к общегосударственному карантину и отменяет адаптивный. Все новости о карантине в Украине читайте по ссылке.