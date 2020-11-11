Правительство упростило процедуру оформления пенсий: что изменили
Кабинет Министров ввел политику "единого обращения" в вопросе назначения пенсий. Если ранее после обращения в Пенсионный фонд нужно было идти в банк и открывать специальный счет, теперь достаточно только написать дополнительное заявление в Фонде.
Пенсионеры будут меньше сталкиваться с бюрократией и обременительными процедурами. Об этом сообщил в телеграм премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Правительство 11 ноября поддержало решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий,
– отметил премьер.
На практике это означает, что теперь не нужно будет идти в Пенсионный фонд, а затем в банк для открытия счета, после чего ждать и снова идти в банк.
Ведь будет работать политика "единого обращения": человек приходит в Пенсионный фонд, а дальше по обращению самого фонда или органов социальной защиты ему откроют соответствующий счет в банке.
Это необходимо еще и для того, чтобы сократить количество социальных контактов во время эпидемии коронавируса.
К слову, в рамках усиления карантина в Украине ввели время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти.
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