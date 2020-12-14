Кабинет Министров обновил перечень карантинных ограничений и с 19 декабря ввел строгие рекомендации при проведении религиозных мероприятий. Будут действовать запреты до конца карантина.

Помимо ограничения работы заведений общественного питания, музеев, а также отмены массовых праздничных мероприятий, правительство ввело строгие ограничения при работе церквей. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на соответствующее правительственное постановление.

Важно С 19 декабря в Украине будут действовать новые карантинные ограничения: перечень

Религиозные мероприятия запрещают проводить в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 квадратных метров.

Во время религиозных мероприятий на открытом воздухе можно находиться при условии соблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Вероятнее всего, такие ограничения будут действовать до конца карантина. Заметим, что его на днях продлили до 28 февраля 2021 года.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине:

За последние сутки в Украине обнаружили заметно меньшее количество инфицированных COVID-19 украинцев – всего 6 451.

Впрочем, даже в Минздраве признают: такая цифра обусловлена уменьшением тестирований. Мол, украинцы отказываются от них даже, имея все симптомы коронавируса.

В целом в Украине COVID-19 заболели уже 900 666 человек, из них выздоровели 506 718, а умерли 15 247.

Заметим, что с 8 января правительство планирует ввести жесткий карантин по всей стране, который может продлиться до 24 января. Подробнее о вероятном локдауне – читайте по ссылке.