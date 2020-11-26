Правительство передало в Верховную Раду проект госбюджета-2021. До этого министры утвердили документ до 2 чтения. Кстати, при голосовании воздержался глава Минздрава Максим Степанов.

Теперь проект бюджета должен рассмотреть соответствующий парламентский комитет, а затем его большинством голосов должна поддержать Рада. Правительство одобрило проект на заседании, сообщает 24 канал.

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По словам министра Кабмина Олега Немчинова, перед утверждением в правительстве провели консультации с международными партнерами.

Дело в том, что бюджет ко второму чтению должен быть предоставлен Кабмином за 10 дней до вынесения в зал. Поэтому, вероятнее всего за главную смету страны во втором чтении депутаты будут голосовать в начале – середине декабря.

Почему затянули с утверждением бюджета

Заметим, что Рада рассматривает бюджет, отставая от необходимых сроков. Это связано не только с качеством документа и его доработкой, но и с пандемией COVID-19.

Сейчас болеют и спикер парламента Дмитрий Разумков, и его первый заместитель Руслан Стефанчук. Кроме того, на больничных находятся еще примерно три десятка нардепов и работников аппарата Рады. В связи с этим, парламентарии перенесли запланированное на период с 18 по 20 ноября заседание и сейчас работают в онлайн-режиме.

Обратите внимание! Ранее достаточно пессимистические прогнозы озвучил глава парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Данил Гетманцев. Он предположил, что Верховная Рада не успеет проголосовать за проект Госбюджета-2021 не только до 1 декабря, но и вообще до конца 2020 года.



Что предусматривает Государственный бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала

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