Во время своего внеочередного заседания Кабмин принял ряд кадровых решений. В частности, министры отстранили Юрия Васильченко от должности председателя Государственной инспекции градостроительства.

Вместе с ним своей должности лишился Алексей Башкиров, занимавший должность главы Государственной сервисной службы градостроительства Украины. Об этом информирует пресс-служба Кабмина.

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Кроме того, правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко.

Заметим, что 22 октября Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

В организованную группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти. Были проведены более 50 обысков по адресам админпомещений государственных учреждений, в офисах подконтрольных коммерческих структур, местах проживания фигурантов и в их транспорте.