Кабинет Министров на внеочередном заседании 20 ноября принял проект постановления об увольнении Ольги Буславец с должности временного министра энергетики и защиты окружающей среды. В то же время новым главой ведомства назначили ее заместителя Юрия Бойко.

Ранее Бойко занимал должность заместителя министра энергетики. Об этом в фейсбуке сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

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Кабмин принял 2 проекта постановлений относительно таких кадровых решений: о признании недействительным распоряжения о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Буславец, а также решение о временном возложении обязанностей министра на Бойко Юрия,

– рассказал Мокан.

Что известно об увольнении Буславец

Ранее СМИ сообщали, что Буславец планируют уволить с должности. Все потому, что в энергетическом секторе она якобы лоббирует интересы олигарха Рината Ахметова. Кроме того, президент Владимир Зеленский также был недоволен работой министра.

Заметим, Буславец работала в Министерстве энергетики с 2005 года вплоть до февраля 2020 года. Через месяц после увольнения она стала кандидатом на пост главы министерства.

Как сообщает Интерфакс-Украина, смену руководства Минэнергетики инициировали именно в Офисе Президента. Причиной этого стали проблемы, накопившиеся на рынке электроэнергии, а также активизация различных сфер влияния.

Обратите внимание! В Кабмине добавили, что несмотря на увольнение Буславец и в дальнейшем будет работать в команде Министерства.

Юрий Бойко: что о нем известно

Новый министр энергетики является тезкой бывшего главы Министерства энергетики и члена партии ОПЗЖ Юрия Бойко.

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