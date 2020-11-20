Правительство уволило главу Минэнерго Буславец: кто возглавил министерство
Кабинет Министров на внеочередном заседании 20 ноября принял проект постановления об увольнении Ольги Буславец с должности временного министра энергетики и защиты окружающей среды. В то же время новым главой ведомства назначили ее заместителя Юрия Бойко.
Ранее Бойко занимал должность заместителя министра энергетики. Об этом в фейсбуке сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
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Кабмин принял 2 проекта постановлений относительно таких кадровых решений: о признании недействительным распоряжения о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Буславец, а также решение о временном возложении обязанностей министра на Бойко Юрия,
– рассказал Мокан.
Что известно об увольнении Буславец
Ранее СМИ сообщали, что Буславец планируют уволить с должности. Все потому, что в энергетическом секторе она якобы лоббирует интересы олигарха Рината Ахметова. Кроме того, президент Владимир Зеленский также был недоволен работой министра.
Заметим, Буславец работала в Министерстве энергетики с 2005 года вплоть до февраля 2020 года. Через месяц после увольнения она стала кандидатом на пост главы министерства.
Как сообщает Интерфакс-Украина, смену руководства Минэнергетики инициировали именно в Офисе Президента. Причиной этого стали проблемы, накопившиеся на рынке электроэнергии, а также активизация различных сфер влияния.
Юрий Бойко: что о нем известно
- Новый министр энергетики является тезкой бывшего главы Министерства энергетики и члена партии ОПЗЖ Юрия Бойко.
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