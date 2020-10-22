Кабмин уволил ряд чиновников органов градостроительства
Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений, касающихся органов градостроительства. Так, правительство сменило главу Государственной архитектурно-строительной инспекции и отстранило руководителей двух градостроительных ведомств.
Во время своего внеочередного заседания министры отстранили Юрия Васильченко с должности председателя Государственной инспекции градостроительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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Также без должности остался Алексей Башкиров, который был руководителем Государственной сервисной службы градостроительства. Кроме того, распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Богданом Федоренко было признано утратившим силу.
Заметим, что еще 13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.
Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создало три новых органа:
- Государственная сервисная служба градостроительства,
- Государственное агентство техрегулирования,
- Государственная инспекция градостроительства.