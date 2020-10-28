Кабинет Министров внес изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами. В тарифы добавили операции сортировки.

Какие изменения по сортировке отходов предусмотрело правительство

Мусоросортировочные линии работают в 28 населенных пунктах, однако их услуги не учитываются в тарифах. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления, сообщает 24 канал.

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В перечне операций обращения с бытовым отходами не было операции сортировки. Теперь список дополнили операциями сортировки и удаления. Такое решение приняли на заседании правительства 28 октября.

При установлении тарифов будут учитывать объемы отходов

Кроме того, сейчас тарифы на услуги по обращению с бытовыми отходами являются суммой тарифов на услуги по вывозу, переработке и захоронению бытовых отходов.

Эта норма приводит к тому, что при установлении тарифов на услугу по обращению с бытовыми отходами потребители платят за захоронение бытовых отходов без исключения объемов переработанных бытовых отходов,

– говорится в документе.

Проектом предусматривается, что при установлении тарифа будут учитывать также объемы вывоза, переработки и захоронения бытовых отходов.

Обратите внимание! По состоянию на конец августа 2020 года задолженность населения за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов составляла 1 миллиард гривен.