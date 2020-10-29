Правительство опубликовало текст распоряжения, которым восстанавливает доступ к е-декларациям
Кабинет министров опубликовал распоряжение о восстановлении свободного доступа к реестру электронных деклараций. Работу системы накануне заблокировали из-за решения Конституционного суда.
Правительство поручило Национальному агентству по предотвращению коррупции обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем сайте к публичной части Единого государственного реестра деклараций. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Кабмина.
Читайте также Доступ к е-декларациям восстановят: что известно о распоряжении правительства
НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями закона "О предотвращении коррупции".
Госорганы и органы местного самоуправления должны обеспечить:
- непосредственный автоматизированный доступ НАПК к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в том числе и содержащим информацию с ограниченным доступом администратором которых они являются;
- пользование НАПК государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами;
- предоставление информации, в частности с ограниченным доступом, по письменным запросам НАПК.
Напомним, соответствующее распоряжение Кабмина приняли во время внеочередного заседания 29 октября.
Обратите внимание Восстановление добропорядочности КСУ: Зеленский анонсировал новый законопроект
Скандальное решение Конституционного суда: что известно
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
- Это решение одобрили по иску нардепов от ОПЗЖ и "За майбутнє".
- Вечером 28 октября НАПК объявили, что закрывают открытый доступ к реестру электронных деклараций чиновников.
- Международные партнеры Украины негативно восприняли такое решение суда, назвав его шагом в прошлое.