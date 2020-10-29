Кабинет министров опубликовал распоряжение о восстановлении свободного доступа к реестру электронных деклараций. Работу системы накануне заблокировали из-за решения Конституционного суда.

Правительство поручило Национальному агентству по предотвращению коррупции обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем сайте к публичной части Единого государственного реестра деклараций. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Кабмина.

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НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями закона "О предотвращении коррупции".

Госорганы и органы местного самоуправления должны обеспечить:

непосредственный автоматизированный доступ НАПК к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в том числе и содержащим информацию с ограниченным доступом администратором которых они являются;

пользование НАПК государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами;

предоставление информации, в частности с ограниченным доступом, по письменным запросам НАПК.

Напомним, соответствующее распоряжение Кабмина приняли во время внеочередного заседания 29 октября.

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