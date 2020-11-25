Правительство возобновило выплаты на детей ФЛП 1 и 2 группы на период с 1 ноября по 31 декабря. Таким образом, на каждого ребенка предприниматели смогут получить около 2 тысяч гривен.

Так, государство продолжит выплаты на детей предпринимателей, которые ограничили работу из-за карантина. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает 24 канал.

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Выплаты на детей ФЛП: что это значит

Если в семье предпринимателя есть дети в возрасте до 10 лет, то на каждого ребенка смогут выплатить примерно по 2 тысячи гривен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что автоматически продлят все заявки, которые были поданы в мае – августе по этой программе.

Финансирование по программе составит 1 миллиард гривен.

Обратите внимание! Помощь для детей предпринимателей начали выплачивать с 15 мая. Однако 1 сентября выплаты отменили.

Кстати Шмыгаль допустил, что на новогодние праздники могут ввести локдаун



Текст решения / Фото из телеграм-канала "Гончаренко"



Текст решения / Фото из телеграм-канала "Гончаренко"