Кабмин возобновил выплаты на детей ФЛП
Правительство возобновило выплаты на детей ФЛП 1 и 2 группы на период с 1 ноября по 31 декабря. Таким образом, на каждого ребенка предприниматели смогут получить около 2 тысяч гривен.
Так, государство продолжит выплаты на детей предпринимателей, которые ограничили работу из-за карантина. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает 24 канал.
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Выплаты на детей ФЛП: что это значит
Если в семье предпринимателя есть дети в возрасте до 10 лет, то на каждого ребенка смогут выплатить примерно по 2 тысячи гривен.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что автоматически продлят все заявки, которые были поданы в мае – августе по этой программе.
Финансирование по программе составит 1 миллиард гривен.
Кстати Шмыгаль допустил, что на новогодние праздники могут ввести локдаун
Текст решения / Фото из телеграм-канала "Гончаренко"
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