Кабинет Министров выделил 1,98 миллиарда гривен на доплаты сотрудникам Национальной полиции. Деньги получат те, кто непосредственно вовлечен в борьбу с распространением коронавируса.

Выделят деньги из Фонда борьбы с COVID-19 для осуществления доплаты полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина. Об этом говорится в постановлении правительства, которое министры приняли на заседании 28 октября, пишет 24 канал.

Читайте также За сутки коронавирус подтвердили у рекордного количества правоохранителей

Согласно этому, полиция получит дополнительные 1,98 миллиарда гривен.

В целом же сумма на доплаты сотрудникам Нацполиции достигла 4,23 миллиарда гривен. Для сравнения: на доплаты работникам всех силовых ведомств из Фонда борьбы с коронавирусом предусмотрели 4,68 миллиарда.

Напомним, в июне 2020 года Кабмин выделил 2,7 миллиарда гривен на доплаты непосредственно занятым в борьбе с коронавирусом сотрудникам подотчетных ведомств. В частности, Нацполиции – 2,3 миллиарда гривен, аппаратау МВД – более 171 миллиона гривен, Нацгвардии – 125 миллионов гривен, администрации Госпогранслужбы – более 103 миллионов гривен, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 51 миллион гривен.