Правительство дополнительно выделило 2 миллиарда гривен полиции: кто получит деньги
Кабинет Министров выделил 1,98 миллиарда гривен на доплаты сотрудникам Национальной полиции. Деньги получат те, кто непосредственно вовлечен в борьбу с распространением коронавируса.
Выделят деньги из Фонда борьбы с COVID-19 для осуществления доплаты полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина. Об этом говорится в постановлении правительства, которое министры приняли на заседании 28 октября, пишет 24 канал.
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Согласно этому, полиция получит дополнительные 1,98 миллиарда гривен.
В целом же сумма на доплаты сотрудникам Нацполиции достигла 4,23 миллиарда гривен. Для сравнения: на доплаты работникам всех силовых ведомств из Фонда борьбы с коронавирусом предусмотрели 4,68 миллиарда.