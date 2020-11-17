Рада обязала Кабмин заранее предупреждать об усилении карантина
Верховная Рада поддержала проект постановления обязать Кабинет Министров заранее предупреждать о новых карантинных ограничениях. Таким образом депутаты планируют подготовить украинцев к усилению карантина.
Подробнее о ходе голосования
Соответствующий проект постановления №4320 депутаты рассматривали 17 ноября. Об этом сообщает 24 канал.
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За проголосовали 303 нардепа.
Заметим, предложила рассмотреть вышеупомянутый проект постановления исполняющая обязанности председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.
Детали постановления №4320
О каких карантинных ограничениях должен предупреждать Кабмин
- Запрет регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении.
- Запрет посещения учебных заведений соискателями образования.
- Запрет приема посетителей в учреждениях культуры
- Запрет приема посетителей в кинотеатрах.
- Запрет приема посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе).
- Запрет приема посетителей в торгово-развлекательных центрах.
- Запрет приема посетителей в заведениях сферы торгового и бытового обслуживания населения.
- Запрет покидать места своего проживания.
Что еще предлагают правительству нардепы
- Верховная Рада предлагает правительству вводить на соответствующей территории более одной из указанных выше мер. Но такое решение Кабмин должен обнародовать не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия этих ограничений.
- Кроме того, не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий правительство должно проинформировать население о программах (мерах), которые введут для поддержки населения. Говорится, в частности, и об организации перевозок работников к месту работы и в обратном направлении.
- Также парламент предлагает не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более таких мер внести в Раду проект закона относительно государственной поддержки и льгот населению и бизнесу, которые пострадали из-за усиления карантина.
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Карантин в Украине: что стоит знать
- Недавно в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.
- Кроме того, Кабмин ввел карантин выходного дня. Он начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.
- Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.
- Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.
- В то же время о том, что не будут соблюдать карантин выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины.
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