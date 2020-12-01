Министр Кабинета Министров Олег Немчинов поделился первыми результатами карантина выходного дня в Украине. И хотя Минздрав еще готовит свои выводы, в СНБО уже предоставили некоторую информацию, которая продемонстрировала положительную динамику.

Кроме того, чиновник рассказал, от чего зависит решение об интеллектуальном карантине и локдауне. Об этом он проинформировал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

Интересно Что такое" интеллектуальный " локдаун: объяснение Арахамии

Сложно комментировать то, что еще не утверждено. Мы ждем официальных выводов Минздрава по итогам трех недель карантина выходного дня, и уже на основании этого будут приниматься дальнейшие решения,

- подчеркнул он.

Впрочем, по словам министра, результаты анализа Секретариата СНБО показали, что по неделям есть "явное снижение активности в выходные".

Если посмотреть статистику по росту числа заболеваемости, еженедельные показатели говорят о том, что идет существенное замедление и практически стабилизация количества украинцев, которые заболели коронавирусом,

- добавил он.

Немчинов отметил, что надеется уже 2 декабря получить предложения Министерства здравоохранения по карантину и уже в соответствии с ними принимать решение.

Заметим, что карантин выходного дня в Украине действовал на протяжении последних 3 недель.

Министр также отметил, что в Кабмине рассматривают варианты прекращения экономической активности, но они могут быть скорректированы с учетом ситуации в той или иной отрасли.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

Традиционно после выходных в Украине фиксируют меньшее количество новых случаев COVID-19. Так, по состоянию на 1 декабря было зафиксировано 12 498 новых случаев инфицирования. В целом же, с начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 745 123 человека.

Интересно, что в предыдущий день цифра была еще меньше и составляла 9 946 человек. А вот в конце прошлой недели в Украине фиксировали ряд рекордов: 26 и 27 ноября в государстве фиксировали более 16 тысяч случаев болезни.

От коронавируса в Украине уже выздоровели 355 172 пациента, из них за предыдущие сутки – 10 023. Летальных случаев уже более 12,5 тысяч. за последние сутки таких – 221.

Больше информации о локдауне в Украине, когда его введут и с какими ограничениями могут столкнуться украинцы – по ссылке.