В Кабинете Министров Украины хотят наладить публичную коммуникацию с чиновниками и предложили для этого создать новый формат. Проект также имеет целью информировать общество о текущем состоянии реализации государственной политики.

Первым гостем нового формата может стать министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан в фейсбуке.

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Мокан пояснил, что он будет общаться с различными чиновниками в течение 30-минут и задавать гостям вопросы, которые беспокоят украинцев.

По словам Мокана, цель проекта:

наладить еще более открытую публичную коммуникацию с чиновниками,

информировать общество о текущем состоянии реализации государственной политики в различных сферах жизнедеятельности страны,

содействовать более тесному взаимодействию между исполнительной и законодательной ветвями власти".

Диалог должны показать на ютуб-канале представителя Кабмина, там он планирует задавать чиновникам "самые рейтинговые вопросы". В то же время Мокан не указывает, как часто должны происходить подобные встречи.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса Кабмин будет проводить заседания в онлайн-режиме. В зале Дома правительства должен находиться только премьер-министр и те министры, участие которых необходимо.