Сейчас в Украине действуют ограничения карантинного дня, которые свойственны оранжевой зоне. Однако местные ТЭБ и ЧС могут внедрять мероприятия, которые характерны для красной зоны.

Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал. Он добавил, что страна отошла от регионального карантина только 10 дней назад. К теме Если карантин выходного дня не сработает: Шмыгаль рассказал о плане "Б" Пока нет четкого сценария относительно дальнейших карантинных ограничений из-за COVID-19

– заявил Олег Немчинов. Согласно словам министра, с экспертной средой обсуждают различные варианты относительно "плана Б". Речь идет о случае, если карантин выходного дня не сработает. Жесткий карантин в Украине: что известно После совещания с премьер-министром Украины мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что на встрече говорили о карантине выходного дня. По словам городского головы, соответствующие ограничения является подготовкой к полному локдауну, который могут ввести 10-15 или 20-25 декабря.

Однако впоследствии сам Денис Шмыгаль это опроверг. Премьер пояснил, что полный локдаун рассматривают и правительство готово к плану "Б", однако пока конкретных дат нет.

Также премьер-министр сообщил, что правительство разрабатывает план "Б" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В то же время его применят в случае, если карантин выходного день не замедлит темпы распространения болезни.

Карантин в Украине / Инфографика 24 канала