В Кабинете Министров рассматривают возможность введения "интеллектуального локдауну". Он будет учитывать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в каждом регионе.

Вероятность введения в стране полного локдауна составляет 90%. Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.

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"Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высока. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет об определенном интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой... скорректированный на реалии в каждом регионе, в частности общественный транспорт", – сказал Арахамия.

Что будет с транспортом

По словам главы "слуг народа", если, например, завтра введут локдаун, но будут работать все предприятия, то власть столкнется с огромными трудностями по развозке людей на работу.

"Если это произойдет, например, 27 декабря, то вообще-то эта проблема (транспортная – 24 канал) снимается как таковая. Что касается последствий и неудобств для людей, то конечно, это испортит новогодние праздники, однако, это не так сильно ударит по экономике", – отметил он.

Локдаун в Украине: