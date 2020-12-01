Автомобиль сотрудников дипломатической миссии России подорвался на самодельном взрывном устройстве в Кабуле. В результате дипломаты получили легкую контузию.

О подрыве машины дипломатов сообщает Министерство иностранных дел России, пишет 24 канал.

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Взрыв самодельного взрывного устройства произошел недалеко от здания российского посольства 1 декабря. Сотрудники дипломатической миссии России, которые были в авто, получили легкую контузию.

По предварительной информации, объектом атаки должен был стать автомобиль афганских национальных сил безопасности, который ехал перед дипломатической машиной.

Однако в России не отрицают вариант теракта именно против российских граждан.

Россия потребовала от Афганистана проведения тщательного расследования инцидента. Там также хотят, чтобы Кабул принял исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений.

Обратите внимание! Ранее в Нагорном Карабахе, в селе Мадагиз взорвалась мина. В результате один российский миротворец получил ранения. Кроме того, погиб гражданин Азербайджана.