Согласно данным Инициативы по прозрачности строительства CoST Ukraine, в 2020 году было выполнено 14,35 км нового строительства, 77,29 км реконструкции, 449,7 км капитального ремонта и 4 395,4 км текущего среднего ремонта дорог.

При этом качество проведенных работ существенно повысилось, а стоимость в пересчете на 1 км заметно снизилась. Подробные данные приводит Центр транспортных стратегий (ЦТС).



Средняя стоимость 1 км нового строительства составила 90,2 млн грн, что на 14,3% меньше, чем в 2019 году. Стоимость реконструкции в среднем уменьшилась на 44,7% и составила 36 млн грн, капитального ремонта – 25,184 млн грн (+4),

– пишет ЦТС.

Отдельное внимание CoST Ukraine уделено текущему среднему ремонту. По их данным, стоимость такого ремонта существенно возросла, но объясняется это тем, что к данному виду ремонта стали применять гораздо более высокие требования.

Как пишет ЦТС, стоимость текущего среднего ремонта на 1 км в 2020 году составила 11,193 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году. Директор CoST Ukraine Святослав Абрамов объясняет, почему: "Большинство текущих средних ремонтов дорог "Укравтодор" в текущем году, в отличие от предыдущих периодов, проводит по усиленной технологии. Заменяется и укрепляется основа автодорог, что приближает технологию выполнения текущего среднего ремонта к технологии капитальных ремонтов. Соответственно, долговечность отремонтированных дорог значительно возрастает".

Абрамов сообщает и о других положительных тенденциях в работе "Укравтодора" в 2020 году: "Большинство договоров было заключено уже в апреле, а не в июне, как это происходило в 2019 году. Также положительной тенденцией является приоритезация на больших объемах работ. "Укравтодор" выбрал правильную тактику ремонтировать большие участки дорог, а не восстанавливать автодороги небольшими отрезками, по несколько километров".

ЦТС приводит также данные главы "Укравтодора" Александра Кубракова, который оценил предварительные результаты работы ведомства по итогам года: "В 2020 году за сумму в 81 млрд грн было получено 3 926 км дорог. То есть, средняя стоимость 1 км в 2020 году составила 20,6 млн грн. Получается, что в этом году ремонт 1 км дешевле на 4,5 млн грн".

Напомним, по данным КМИС, почти 90% украинцев отмечают важность государственных инвестиций в развитие инфраструктуры.