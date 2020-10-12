Качура заявил, что фракция "Слуги народа" сменит руководство
Народный депутат Александр Качура рассказал, что в "Слуге народа" поменяют заместителей руководителя фракции. При этом ему самому не предлагали возглавить фракцию.
Народный депутат считает, что заместителей должны не назначать, а выбирать. Об этом он сказал в интервью ютуб-канала "Единство".
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Какие изменения произойдут в "Слуге народа"
По словам Качуры, "Слуга народа" планирует перезагрузки.
О заместителях руководителя фракции точно будет идти речь. Это уже вопрос назрел, такие изменения произойдут,
− сказал он.
При этом Качура опроверг то, что его могут назначить главой фракции вместо Давида Арахамия.
Также нардеп сказал, что у "Слуге народа" переформатируют коммуникацию, потому что сейчас во фракции не обсуждают скандальные ситуации, которые случаются.
Это когда случается зашквар, но его во фракции не обсуждают, нет публичной позиции фракции,
− пояснил он.
"Надо, чтобы заместители председателя фракции до того, как выносится в зал, проговаривали со своими группами. Этого не происходит", − добавил Качура.
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Что известно о перезагрузке "Слуги народа"
- По данным СМИ, из фракционных групп "Слуги народа" начали исключать по 3 − 4 депутата, которые не голосуют за решения, которые предлагают в Офисе Президента.
- Новые группы могут возглавить депутаты, которые состоят в отношениях с Офисом Президента.
- Переформатирование групп не одобрил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он хочет сделать голосования и переизбрать всех руководителей групп.