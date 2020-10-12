Народный депутат Александр Качура рассказал, что в "Слуге народа" поменяют заместителей руководителя фракции. При этом ему самому не предлагали возглавить фракцию.

Народный депутат считает, что заместителей должны не назначать, а выбирать. Об этом он сказал в интервью ютуб-канала "Единство".

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Какие изменения произойдут в "Слуге народа"

По словам Качуры, "Слуга народа" планирует перезагрузки.

О заместителях руководителя фракции точно будет идти речь. Это уже вопрос назрел, такие изменения произойдут,

− сказал он.

При этом Качура опроверг то, что его могут назначить главой фракции вместо Давида Арахамия.

Также нардеп сказал, что у "Слуге народа" переформатируют коммуникацию, потому что сейчас во фракции не обсуждают скандальные ситуации, которые случаются.

Это когда случается зашквар, но его во фракции не обсуждают, нет публичной позиции фракции,

− пояснил он.

"Надо, чтобы заместители председателя фракции до того, как выносится в зал, проговаривали со своими группами. Этого не происходит", − добавил Качура.

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Что известно о перезагрузке "Слуги народа"