Неизвестно, уволит ли президент Венедиктову до конца 2020 года, а не найдет ли другие причины, чтобы оставить ее на посту. Это уже не первый дедлайн, который устанавливает Зеленский для правоохранителей высокого уровня.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап. В то же время он добавил, что за 2020 год кадровая политика Зеленского ухудшилась.

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По словам журналиста, кадры, которые подбирает президент после увольнения соответствующих должностных лиц, становятся все хуже. Якобы нормальных профессиональных людей, попавших в так называемую первую волну назначений меняют либо лояльные и посредственные специалисты, либо вовсе скандальные персонажи, рассказал он.

Даже если Венедиктову уволят, то, возможно, придется сожалеть о такой выдающейся генпрокурорше времен раннего президента Зеленского. Нужно посмотреть, кто придет ей на замену,

– сказал Дмитрий Гнап.

На какое время Венедиктова может остаться в должности

Журналист добавил, что, возможно, генеральный прокурор устраивает Зеленского и останется на посту еще на 1 – 2 года, или до конца каденции президента.

"По крайней мере она не идет вопреки окружению Зеленского. Однако ему нужно заметить то, что Венедиктова сохраняет систему коррумпированной и лояльной к власти прокуратуры. Из-за чего самого президента, уже после того, как Зеленский оставит свое кресло – могут вызвать на допросы, как сейчас Порошенко", – подытожил Гнап.