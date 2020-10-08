Бывший украинский премьер Алексей Гончарук выразил свои предположения относительно того, почему в Украине существует кадровый кризис, на который так жалуется президент Зеленский и нынешний глава правительства Шмыгаль.

По его мнению, отчасти в этом есть вина самой власти. Об этом Гончарук рассказал в интервью "Голосу Америки".

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Почему, по мнению Гончарука, в Украине – кадровый кризис:

Потому что в государстве немногие с адекватным опытом на высоких должностях в государственной службе, с необходимым образованием и подготовкой. По словам бывшего главы правительства, таких людей значительно меньше, чем хотелось бы.

А вот те люди, которые имеют такой опыт, часто имеют не слишком хорошую репутацию.

Опыт, одновременно это должны быть люди с нулевой толерантностью к коррупции. Ну и люди, которые должны знать свое дело. Эти три составляющие у нас в Украине действительно очень редко сочетаются,

– объяснил Гончарук.

Третьей причиной он назвал нежелание таких профессионалов работать с действующей властью.

То, каким образом принимались кадровые решения, дает людям четкий сигнал: тебя просто используют и выбросят. Без всяких оснований тебя просто могут взять и уволить. Без объяснений, без адекватных причин и так далее,

– добавил экс-премьер.

Заметим, что правительство Гончарука почти в полном составе подало в отставку в марте этого года. До этого он проработал полгода.

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Президент Зеленский заявил, что причина отставки Гончарука в том, что у него мало опыта.