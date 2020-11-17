Лидеру Чечни Рамзану Кадырову не понравились изображения на стенах детского центра в городе Курчалой. Там были фотографии героев из американских фильмов и комиксов. Кадыров приказал их заменить на национальных героев.

Инцидент произошел, когда Кадыров инспектировал новый жилой комплекс. Об этом свидетельствует запись чеченского лидера в заблокированной в Украине российской соцсети "ВКонтакте", сообщает 24 канал.

Читайте также Не провоцируйте мусульман, – убийство учителя чеченцем во Франции прокомментировал Кадыров

Почему Кадырову не понравились рисунки

Помещение детского центра было оформлено изображениями героев американских комиксов и фильмов Капитана Америки, Тора и Железного человека.

Нужно убрать изображения этих вымышленных персонажей, это фантазии. Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют,

– заявил Кадыров.

Обратите внимание! В июне 2020 года Кадыров пригрозил президенту Зеленскому местью и призвал извиниться за видео "Квартала 95". В программе была нарезка, куда попало видео с плачущим Кадыровым. Главу Чечни это оскорбило. Зеленский ответил, что не знал об этом ролике и извинился за "своих" ребят.