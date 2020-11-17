Кадыров против Marvel: главе Чечни не понравились культовые киногерои в детском центре
Лидеру Чечни Рамзану Кадырову не понравились изображения на стенах детского центра в городе Курчалой. Там были фотографии героев из американских фильмов и комиксов. Кадыров приказал их заменить на национальных героев.
Инцидент произошел, когда Кадыров инспектировал новый жилой комплекс. Об этом свидетельствует запись чеченского лидера в заблокированной в Украине российской соцсети "ВКонтакте", сообщает 24 канал.
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Почему Кадырову не понравились рисунки
Помещение детского центра было оформлено изображениями героев американских комиксов и фильмов Капитана Америки, Тора и Железного человека.
Нужно убрать изображения этих вымышленных персонажей, это фантазии. Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют,
– заявил Кадыров.
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