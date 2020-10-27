Президент Чечни Рамзан Кадыров обратился с жесткой критикой главы Франции Эммануэля Макрона. Все из-за его отношения к мусульманам. Также предметом заявлений стали карикатуры на пророка Мухаммеда в местном таблоиде.

Вдохновитель терроризма

Свое мнение Кадыров высказал на собственном канале в телеграм. Он также напомнил недавно события близ Парижа, связанные со смертью преподавателя.

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Он считает, если называть 18-летнего убийцу преподавателя Самюэля Пати террористом, тогда сам французский президент является "вдохновителем терроризма" и "принуждает людей к терроризму и создает экстремальные условия".

Кроме этого, глава Чечни считает, что мертвый преподаватель – был провокатором и его зря нарекают "героем Франции". Зато мужчину, который его убил – просто "сделали террористом", по словам Кадырова.



Вы даже не имеете смелости признать, что насмешки над верой и пародии на нее и стали причиной трагической судьбы преподавателя в пригороде Парижа. Он неустанно шел к такому итогу, вызывающе провоцируя учеников,

– заявил глава Чечни.

Угрозы Кадырова

"И если вы не хотите понять простые истины, то будьте готовы к тому, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого Пророка Мухаммеда. В этом можете даже не сомневаться", – пригрозил лидер Чечни.

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