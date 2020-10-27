Кадыров резко раскритиковал Макрона: назвал вдохновителем терроризма
Президент Чечни Рамзан Кадыров обратился с жесткой критикой главы Франции Эммануэля Макрона. Все из-за его отношения к мусульманам. Также предметом заявлений стали карикатуры на пророка Мухаммеда в местном таблоиде.
Вдохновитель терроризма
Свое мнение Кадыров высказал на собственном канале в телеграм. Он также напомнил недавно события близ Парижа, связанные со смертью преподавателя.
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Он считает, если называть 18-летнего убийцу преподавателя Самюэля Пати террористом, тогда сам французский президент является "вдохновителем терроризма" и "принуждает людей к терроризму и создает экстремальные условия".
Кроме этого, глава Чечни считает, что мертвый преподаватель – был провокатором и его зря нарекают "героем Франции". Зато мужчину, который его убил – просто "сделали террористом", по словам Кадырова.
Вы даже не имеете смелости признать, что насмешки над верой и пародии на нее и стали причиной трагической судьбы преподавателя в пригороде Парижа. Он неустанно шел к такому итогу, вызывающе провоцируя учеников,
– заявил глава Чечни.
Угрозы Кадырова
"И если вы не хотите понять простые истины, то будьте готовы к тому, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого Пророка Мухаммеда. В этом можете даже не сомневаться", – пригрозил лидер Чечни.
Что известно об убийстве учителя близ Парижа?
- Учителя истории Самюэля Пати обезглавили 16 октября 2020 года возле своей школы.
- Его убил 18-летний выходец из Москвы чеченского происхождения за то, что он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемого застрелила полиция.
- Из-за этого 18 октября тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память Самюэля Пати.
- Президент Франции Эммануэль Макрон назвал преступление исламистским терактом.