В правительстве утверждают, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя, то есть ориентировочно 15 октября. Однако точная дата начала сезона зависит от погоды. Однако из-за долгов в некоторых населенных пунктах подача тепла под угрозой.

Готова ли Украина к отопительному сезону

В этом году Украина сэкономила рекордные запасы угля и газа. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства отметил, что украинцы вовремя получат централизованное отопление, сообщает 24 канал.

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Так, премьер рассказал, что запасы угля составляют 2,9 миллиона тонн, что вдвое больше, чем в прошлом году. Запасы газа – 27,7 миллиарда кубов. Это также самый высокий показатель за последние годы.

Шмыгаль отметил, что дома, сети, котельные более чем на 95% готовы к включению отопления. Подготовка идет согласно графику. Шмыгаль отметил, что ответственность за начало отопительного сезона несет местная власть. Однако правительство будет следить, как будет происходить процесс запуска теплогенерирующих предприятий.

Кроме этого, Госэнергонадзор обеспечит выдачу актов в отношении домов, в которых отсутствует система централизованного отопления или газификации. Таким образом люди, у которых не подведен газ или нет централизованного отопления, смогут не переплачивать за потребленную энергию.

Какие могут возникнуть проблемы

Из-за задолженности некоторых предприятий отопительный сезон под угрозой в около 70 населенных пунктах. Хотя количество должников ежедневно уменьшается. Кстати, в Киеве задолжали сразу 5 предприятий.

В каких областях есть задолженность

Винницкой,

Днепропетровской,

Донецкой,

Житомирской,

Запорожской,

Ивано-Франковской,

Киевской,

Кировоградской,

Луганской,

Львовской,

Одесской,

Полтавской,

Ровненской,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской,

Хмельницкой,

Черкасской,

Черновицкой,

Черниговской.

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Что с Новояворовском и Новым Роздолом

По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, состоялось заседание антикоррупционного суда, по которому в управление передали сети в Новояворовске. То есть в городах отопительный сезон тоже начнется вовремя.

Обратите внимание! В 2019 году отопительный сезон в Новояворовске и Новом Роздоле был под угрозой. Все потому, что местная ТЭЦ практически не работала, а больше половины работников уволились с работы из-за невыплаты зарплаты. Однако в ноябре тепло таки подали в города.