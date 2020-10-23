Расскажу очень важную и страшную для меня историю, которую еще никогда не выносил на публику. Очень тяжело переживать это снова, но должен. Далее – на языке оригинала.

Влітку 2014 року, коли я вже був на контрольованій території, а мої батьки залишалися на окупованій, сталось страшне: один відомий місцевий колаборант на прізвище Недовес почав погрожувати мені тим, що за мої гріхи перед "ЛНР" відповідатимуть мої батьки. Наступного після отримання погроз дня група бойовиків вибила ворота у батьківському будинку і рознесла вщент усе всередині. Цінні речі вкрали, все решта спотворили, у тому числі низку сімейних реліквій, які не мали матеріальної цінності, але мали цінність духовну.

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Також вони шукали тата, який, на превелике щастя, був не вдома, а в селі у бабці, оскільки напередодні під час обстрілу його трохи зачепило осколком, і він поїхав підлататися. Фактично збіг сумних обставин врятував йому життя.

Як ви розумієте, я почув меседж колаборанта і почав думати, як йому за це віддячити. Підключив свої джерела і дуже скоро з‘ясував, що його фірми займаються відмиванням грошей у т.ч. на підконтрольній території – в Сєвєродонецьку. Трохи пізніше з‘ясувалося, що оперативною розробкою його "конвертів" в складі спільної групи СБУ-НПУ займалися мої друзі, які так само, як і я, перебували в розшуку на території т.з. "ЛНР".

Після низки оперативних заходів ковертаційний центр колаборанта накрили, вилучивши 8 мільйонів гривень лише за один день, а також затримали на хабарі голову місцевої податкової, яка підробляла для нього податкові декларації та іншу документацію. Залишалося просто довести справу до кінця, оголосити підозри та оголосити колаборанта в розшук. На цьому я закрив свій гештальт, точніше – думав, що закрив.

Дуже скоро затримана голова податкової опинилася на волі, а справу забрала військова прокуратура – і просто закрила її. Оперативникам сказали, що це пряма вказівка Матіоса, вартість поблажливості якого мої друзі у "воєнці" оцінили в суму від 2 до 5 мільйонів гривень.

На той час я був у нормальних стосунках з Юрієм Луценком, який кілька разів звертався до мене за консультаціями по Луганську та місцевим сепаратистським рухам. Він запрошував мене до себе на Різницьку, де ми обмінювалися думками з приводу того, як можна догнати колаборантів. Серйозних наслідків, як ви знаєте, це не мало, але я принаймні намагався щось зробити для їх покарання. Звісно, я мав телефонний номер Луценка і періодично спілкувався з ним в телеграмі.

Після того, як "воєнка" продала справу Недовеса, я звернувся до Луценка з проханням заборонити Матіосу остаточно ховати її. Він пообіцяв це зробити. Потім ще раз пообіцяв, потім ще… А потім зник зі зв‘язку. Не знаю точно, в який спосіб Матіос переконав Юру вчинити як нице чмо – словами, грошами чи ще якось, але факт залишається фактом – прокуратура за хабар "відмазала" сепара-обнальщика Недовеса, який замовив бойовикам мого тата. Я цього ніколи не пробачу ані Матіосу, ні Луценку – і вони про це знають.

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І коли сьогодні мені починають закидати щось про джинсу, про Ірпінь, мені чхати на це. Я знав, що так буде, але я спілкуватимусь з будь-якою людиною, яка викриватиме Луценка в корупції, а саме це – головний момент мого відео, через який зараз і всралися колективний "баблель", сініцини та інші космолотові активісти. Я фіксуватиму його злочини в будь-який спосіб і доноситиму це до людей. Я зроблю все, щоб ця мразь ніколи не повернулася в політику. Це нормально і правильно.

Що стосується галасу та цькування з боку медіакомсомольців – I don’t give a fuck. Як і завжди. Я до цього звик.