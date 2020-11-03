Выборы президента стартовали в США: как происходит процесс волеизъявления – детали, фото, видео
В США 3 ноября происходит официальное голосование на выборах президента. В некоторых штатах уже открылись избирательные участки. Всего на выборы зарегистрировались 11 кандидатов, но основная борьба разворачивается между двумя претендентами – Дональдом Трампом и Джозефом Байденом.
О том, как проходят выборы президента Соединенных Штатов Америки, рассказывает 24 канал. Вся актуальная информация получена из американских изданий.
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Кандидаты в президенты США
- Джозеф Байден – "Демократическая партия",
- Дональд Трамп – "Республиканская партия",
- Джо Джоргенсен – "Республиканская партия",
- Хави Хокинс – "Партия зеленых",
- Глория Ла Рива – "Партия социализма и свободы",
- Рокки Де Ла Фуэнте – партия "Альянс",
- Дон Бланкеншип – партия "Конституция",
- Брок Пирс – независимый кандидат,
- Канье Уэст – независимый кандидат,
- Брайан Кэролл – партия "Американская солидарность",
- Джейд Симмонс – независимая кандидат.
Основными претендентами на пост президента считаются Дональд Трамп и Джозеф Байден. Они представляют две крупнейшие партии, которые соревнуются между собой еще с середины 19 века.
Кроме них двоих, во всех без исключения штатах соперничает только Джо Джоргенсен. Все остальные являются кандидатами в 30 и меньше штатах.
Как проходят выборы
Раньше всех, в 00:00 (7:00 по Киеву) открылись избирательные участки в штате Нью-Гемпшир. Затем с 5:00 (12:00 по Киеву) началось голосование в штате Вермонт.
Большинство избирательных участков в штатах начинают работу в 6:00 по местному времени (13:00 – 14:00 по Киеву, в зависимости от штата). Говорится, в частности, об Аризоне, Коннектикуте, Иллинойсе, Индиане, Кентукки, Луизиане, Мэне, Миссури, Нью-Йорке и др. Чуть позже, в 06:30 (13:30 по Киеву) станет возможным проголосовать в Западной Вирджинии, Огайо и Северной Каролине.
В 07:00 по местному времени (14:00 – 15:00 по Киеву, в зависимости от штата) начинается голосование на избирательных участках в таких штатах, как Флорида, Джорджия, Пенсильвания, Алабама, Юта, Колорадо, Мичиган, Массачусетс, Миннесота, Айова, Техас, Вайоминг и других.
Позже всех избирательные участки открываются в Небраске – в 8:00 по местному времени (16:00 по Киеву). А закроются они в 20:00 (4:00 на 4 ноября по Киеву). В штате Калифорния голосование откроется в 7:00 по местному времени (17:00 по Киеву).
Избирательные участки в Индиане и Кентукки начнут закрываться в 18:00 по местному времени (1:00 на 4 ноября по Киеву). В 19:00 (2:00 4 ноября по Киеву) голосование подойдет к концу также в Джорджии, Вирджинии и Вермонте. В Северной Каролине, Огайо и Западной Вирджинии избирательные участки закроют в 19:30 (2:30 4 ноября по Киеву).
До 3:00 4 ноября (по Киеву) голосование на избирательных участках закончится в 22 штатах, в частности в Алабаме, Мэриленде, Миссисипи, Теннеси, Пенсильвании, Оклахоме, Нью Гемпшире, Миссури и Массачусетсе. К 4:00 по Киеву прекратят голосовать еще в 14 штатах, в частности в Колорадо, Нью-Йорке, Луизиане и Миннесоте, а также Висконсине, Висконсине, Вайоминге и Техасе. В Айове голосование продлится до 21:00 по местному времени (5:00 4 ноября по Киеву), а в Калифорнии – в 20:00 по местному времени (6:00 4 ноября по Киеву).
СМИ отмечают, что время объявления победителя неизвестно, однако это произойдет после подсчета голосов на большинстве избирательных участков, то есть ориентировочно после 4:00 4 ноября (по Киеву).
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День основного голосования стартовал в США: смотрите видео
Выборы президента США 2020: главное
- Это 59 президентские выборы в Соединенных Штатах. Предварительное голосование уже состоялось, и в нем, в частности, приняли участие главные претенденты на президентский пост – Байден и Трамп. 3 ноября – основное голосования.
- Байдена выбрали кандидатом на пост американского президента 18 августа на съезде Демократической партии. Если Байден возглавит США, то вице-президентом станет Камила Харрис. За ее кандидатуру также проголосовали на вышеупомянутом съезде демократов.
- Трампа избрано кандидатом от республиканцев на съезде партии 24 августа. В случае его победы на выборах, вице-президентом станет Майк Пенс, который сегодня находится на той же должности.
- Из-за вспышки коронавируса кандидаты отказались от классической кампании: отменены митинги и встречи с избирателями.
- В разгар предвыборной кампании COVID-19 заболел Трамп, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.
- Между Трампом и Байденом уже состоялись два раунда дебатов. Всего в ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности, путинскому). Трамп, со своей стороны, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схемы в украинской энергетике.
- Известно, что проголосовать на этих выборах можно и на украинском.
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