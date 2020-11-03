В США 3 ноября происходит официальное голосование на выборах президента. В некоторых штатах уже открылись избирательные участки. Всего на выборы зарегистрировались 11 кандидатов, но основная борьба разворачивается между двумя претендентами – Дональдом Трампом и Джозефом Байденом.

О том, как проходят выборы президента Соединенных Штатов Америки, рассказывает 24 канал. Вся актуальная информация получена из американских изданий.

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Кандидаты в президенты США

Джозеф Байден – "Демократическая партия",

Дональд Трамп – "Республиканская партия",

Джо Джоргенсен – "Республиканская партия",

Хави Хокинс – "Партия зеленых",

Глория Ла Рива – "Партия социализма и свободы",

Рокки Де Ла Фуэнте – партия "Альянс",

Дон Бланкеншип – партия "Конституция",

Брок Пирс – независимый кандидат,

Канье Уэст – независимый кандидат,

Брайан Кэролл – партия "Американская солидарность",

Джейд Симмонс – независимая кандидат.

Основными претендентами на пост президента считаются Дональд Трамп и Джозеф Байден. Они представляют две крупнейшие партии, которые соревнуются между собой еще с середины 19 века.

Кроме них двоих, во всех без исключения штатах соперничает только Джо Джоргенсен. Все остальные являются кандидатами в 30 и меньше штатах.

Как проходят выборы

Раньше всех, в 00:00 (7:00 по Киеву) открылись избирательные участки в штате Нью-Гемпшир. Затем с 5:00 (12:00 по Киеву) началось голосование в штате Вермонт.

Большинство избирательных участков в штатах начинают работу в 6:00 по местному времени (13:00 – 14:00 по Киеву, в зависимости от штата). Говорится, в частности, об Аризоне, Коннектикуте, Иллинойсе, Индиане, Кентукки, Луизиане, Мэне, Миссури, Нью-Йорке и др. Чуть позже, в 06:30 (13:30 по Киеву) станет возможным проголосовать в Западной Вирджинии, Огайо и Северной Каролине.

В 07:00 по местному времени (14:00 – 15:00 по Киеву, в зависимости от штата) начинается голосование на избирательных участках в таких штатах, как Флорида, Джорджия, Пенсильвания, Алабама, Юта, Колорадо, Мичиган, Массачусетс, Миннесота, Айова, Техас, Вайоминг и других.

Позже всех избирательные участки открываются в Небраске – в 8:00 по местному времени (16:00 по Киеву). А закроются они в 20:00 (4:00 на 4 ноября по Киеву). В штате Калифорния голосование откроется в 7:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

Избирательные участки в Индиане и Кентукки начнут закрываться в 18:00 по местному времени (1:00 на 4 ноября по Киеву). В 19:00 (2:00 4 ноября по Киеву) голосование подойдет к концу также в Джорджии, Вирджинии и Вермонте. В Северной Каролине, Огайо и Западной Вирджинии избирательные участки закроют в 19:30 (2:30 4 ноября по Киеву).

Good morning #ElectionDay



It’s just after 6 a.m. and we’ve already got a line of about two dozen people that wraps into the parking lot here at the City of Refuge in Columbia. pic.twitter.com/Rr7lpyLH2i — Tessa Weinberg (@Tessa_Weinberg) November 3, 2020

До 3:00 4 ноября (по Киеву) голосование на избирательных участках закончится в 22 штатах, в частности в Алабаме, Мэриленде, Миссисипи, Теннеси, Пенсильвании, Оклахоме, Нью Гемпшире, Миссури и Массачусетсе. К 4:00 по Киеву прекратят голосовать еще в 14 штатах, в частности в Колорадо, Нью-Йорке, Луизиане и Миннесоте, а также Висконсине, Висконсине, Вайоминге и Техасе. В Айове голосование продлится до 21:00 по местному времени (5:00 4 ноября по Киеву), а в Калифорнии – в 20:00 по местному времени (6:00 4 ноября по Киеву).

СМИ отмечают, что время объявления победителя неизвестно, однако это произойдет после подсчета голосов на большинстве избирательных участков, то есть ориентировочно после 4:00 4 ноября (по Киеву).

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