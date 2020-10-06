Ксения Орловская с детства увлекается грибами. Она знает, как правильно их собирать и что следует знать о мариновании. Но самое главное, она рассказала, как уберечься от ядовитых грибов и не попасть на больничную койку.

По словам Орловской, лес – это живое существо. Поэтому, придя туда, прежде всего надо "поздороваться и положить лешему лакомства". Она рассказала журналистам 24 канала грибные секреты.

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Как отличить несъедобный гриб

Как подтвердила Орловская, грибы делят на:

перепончатый;

губчатый.

"Губчатого почти не бывает ядовитого, несмотря на сатанинский гриб. Однако его трудно найти, не то чтобы спутать", – отметила собирательница.



Перепончатый и губчатый гриб / Фото Коллаж 24 канала

Она рассказала, что очень осторожна с грибами, в которых тонкая ножка и большое шапка. "Хотя их также много съедобных, но не нужно брать все подряд. Лучше брать грибы, которых много и они 100% съедобные", – заверила Орловская.



Как отличить грибы / Инфографика 24 канала

Как правильно собирать грибы

Орловская сказала, что между грибниками существует вечный спор – собирать грибы или выкручивать.

Я считаю, что опята и лисички надо срезать, а белый гриб можно спокойно выкрутить. Он будто создан для того, чтобы его выкручивали. Он очень легко извлекается из земли,

– добавила женщина.



Способ сбора зависит от самого гриба / Фото kleo

Как мариновать грибы

Ксения Орловская отметила, что не стоит грибы переваривать. "Это самая большая ошибка людей, которые боятся отравиться грибами. Поверьте, сколько раз вы бы те грибы не варили – это безрезультатно. Если там есть яд, то он останется", – пояснила женщина.



Орловская маринует и сушит грибы / Скриншот с видео

Несмотря на то, что долгая варка грибов ничем не поможет, она еще и испортит блюдо – гриб потеряет свой насыщенный вкус. "Я гриб провариваю, довожу до кипения, перемалываю и варю еще 20 минут. Предки всегда говорили, что гриб варится до тех пор, пока не упадет на дно – это занимает 15 минут. Однако я перестраховываюсь и варю на 5 минут дольше. В этот сок уже по вкусу добавляю специи, соль, уксус – он сохраняет цвет", – поделилась рецептом Орловская.