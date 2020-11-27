Средняя зарплата украинцев в 2019 – 2020 годах / Инфографика Государственной службы статистики

Чем номинальная зарплата отличается от реальной?

Номинальная зарплата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления (налог на доходы физических лиц, военный сбор).

Реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы с учетом потребительских цен на товары и услуги, а также уровня налогов и обязательных платежей.