Зарплата украинцев в октябре выросла: кто получает больше
Средняя номинальная зарплата штатного работника в Украине в октябре 2020 составила 12 174 гривен. В сентябре эта цифра была на 1,5% меньше – 11 998 гривен.
Несмотря на кризис, рост зарплат продолжается. Об этом свидетельствуют данные статистики, которую обнародовала Государственная служба статистики, сообщает 24 канал.
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Данные Госкомстата с учетом инфляции
- С октября 2019 по октябрь 2020 года зарплата украинцев возросла: реальная – на 10,6%, номинальная – на 13,5%.
- Самая высокая начисленная зарплата в октябре была в Киеве – 17 494 гривен, самая низкая – в Черновицкой области, она составила 9 926 гривен.
- В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10 тысяч до 11 тысяч гривен.
- Самую большую зарплату получают в сфере финансов и страховой деятельности – 20 511 гривен, самую низкую (6 960 гривен) – в области питания. Интересно, что в этой сфере зарплаты за месяц выросли на 6,1%.
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