К крупнейшим загрязнителям пластиком в Украине относятся 3 компании. Это, в частности, The Coca-Cola Company, PepsiCo и Roshen.

Международное движение Break Free from Plastic собирает данные о загрязнении пластиковой упаковкой от товаров различных брендов в 55 странах мира. Они обнародовали отчет бренд-аудита.

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Как проходила акция в Украине

В Украине акцию Break Free from Plastic координировали:

ГО Zero Waste Society;

Zero Waste Alliance Ukraine.

Во время аудита активисты собрали 1013 единиц отходов на улицах 14 украинских городов. Также они определили, какому бренду они принадлежат.

Кто в антирейтинге

Крупнейшими загрязнителями пластиком в Украине стали компании:

► Coca-Cola (11,94%);

► Roshen (8,65%);

► PepsiCo (7,9%).

Отметим! The Coca-Cola Company, PepsiCo и Nestlé признаны крупнейшими загрязнителями в мире пластиком третий год подряд.

Также в список внесли Carlsberg, АТБ, IDS Borjomi GROUP, Nestle, Phillip Morris, "Оболонь", "Молочний Альянс".

Требования к компаниям

Среди требований украинских активистов и членов Всемирного движения к указанным компаниям: