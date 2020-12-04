Coca-Cola, Roshen и PepsiCo: рейтинг брендов, которые больше всего загрязняют Украину пластиком
К крупнейшим загрязнителям пластиком в Украине относятся 3 компании. Это, в частности, The Coca-Cola Company, PepsiCo и Roshen.
Международное движение Break Free from Plastic собирает данные о загрязнении пластиковой упаковкой от товаров различных брендов в 55 странах мира. Они обнародовали отчет бренд-аудита.
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Как проходила акция в Украине
В Украине акцию Break Free from Plastic координировали:
- ГО Zero Waste Society;
- Zero Waste Alliance Ukraine.
Во время аудита активисты собрали 1013 единиц отходов на улицах 14 украинских городов. Также они определили, какому бренду они принадлежат.
Кто в антирейтинге
Крупнейшими загрязнителями пластиком в Украине стали компании:
► Coca-Cola (11,94%);
► Roshen (8,65%);
► PepsiCo (7,9%).
Также в список внесли Carlsberg, АТБ, IDS Borjomi GROUP, Nestle, Phillip Morris, "Оболонь", "Молочний Альянс".
Требования к компаниям
Среди требований украинских активистов и членов Всемирного движения к указанным компаниям:
- раскрыть, сколько одноразового пластика они используют;
- установить четкие, измеряемые цели по уменьшению количества изделий из одноразового пластика;
- изменить свои системы доставки продуктов, чтобы выйти из зависимости от одноразового пластика (перейти к системам депозитно-возвратной тары).
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