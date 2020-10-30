В красную зону попали 11 крупных городов: какие там ограничения
В Украине снова обновили цветные карантинные зоны. В красную зону попали 11 крупных городов. С понедельника, 2 ноября, там будут действовать самые жесткие ограничения.
Новые карантинные ограничения в городах начнут действовать 2 ноября. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем телеграм-канале.
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Какие города оказались в красной зоне
- Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничевский, Киверцовский и Турийский район Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынск, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народичский, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- Пологовский район Запорожской области;
- Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
- Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;
- Марковский и Троицкий районы Луганской области;
- Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
- Николаев Николаевской области;
- Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;
- Полтава Полтавской области;
- Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский и Острожский районы Ровненской области;
- Сумы и Лебедин, Сумский район Сумской области;
- Бережаны, Кременец и Чортков, Гусятинский, Залещицкий, Козовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольская и Шумский районы Тернопольской области;
- Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;
- Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, в Белогорский, Виньковецкий, Волочиский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
- Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;
- Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Застновский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;
- Чернигов и Варвинский район Черниговской области.
По каким критериям город попадает в красную зону:
- загруженность коек в больницах составляет более 50%;
- среднее количество ПЦР и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тысяч населения за неделю;
- коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19 составляет более 11%.
Какие ограничения действуют в красной зоне
- Университеты и школы временно закрывают.
- Запрещается работа развлекательных заведений и социальных учреждений.
- Могут работать заведения торговли продуктами питания, горючим, средствами гигиены и лекарствами.
- Пригородный, междугородний, внутриобластной и межобластной транспорт не берет пассажиров в регионе красной зоны.
- Учреждения, экстренно предоставляющие соцуслуги, могут работать.
- Работу центров учета бездомных, мобильные бригады социально-психологической помощи не запрещают.