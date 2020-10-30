В Украине снова обновили цветные карантинные зоны. В красную зону попали 11 крупных городов. С понедельника, 2 ноября, там будут действовать самые жесткие ограничения.

Новые карантинные ограничения в городах начнут действовать 2 ноября. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем телеграм-канале. Читайте также Сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу: новое исследование Какие города оказались в красной зоне Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничевский, Киверцовский и Турийский район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

Житомир , Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынск, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народичский, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынск, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народичский, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области; Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области; Пологовский район Запорожской области;

Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

и Тисменицкий район Ивано-Франковской области; Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;

Марковский и Троицкий районы Луганской области;

Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

Николаев Николаевской области;

Николаевской области; Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;

Полтава Полтавской области;

Полтавской области; Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский и Острожский районы Ровненской области;

Сумы и Лебедин, Сумский район Сумской области;

и Лебедин, Сумский район Сумской области; Бережаны, Кременец и Чортков, Гусятинский, Залещицкий, Козовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольская и Шумский районы Тернопольской области;

Харьков , Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;

, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области; Хмельницкий , Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, в Белогорский, Виньковецкий, Волочиский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, в Белогорский, Виньковецкий, Волочиский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области; Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;

Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Застновский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

и Новоднестровск, Вижницкий, Застновский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области; Чернигов и Варвинский район Черниговской области. По каким критериям город попадает в красную зону: загруженность коек в больницах составляет более 50%;

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тысяч населения за неделю;

коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19 составляет более 11%. Какие ограничения действуют в красной зоне Университеты и школы временно закрывают.

Запрещается работа развлекательных заведений и социальных учреждений.

Могут работать заведения торговли продуктами питания, горючим, средствами гигиены и лекарствами.

Пригородный, междугородний, внутриобластной и межобластной транспорт не берет пассажиров в регионе красной зоны.

Учреждения, экстренно предоставляющие соцуслуги, могут работать.

Работу центров учета бездомных, мобильные бригады социально-психологической помощи не запрещают. Обратите внимание! По состоянию на 30 октября коронавирусом в Украине инфицировались 378 729 человек. Из них 7 041 больной умер, а 155 026 – выздоровели. За сутки 29 октября в Украине обнаружили 8 312 новых случаев заражения COVID-19.

Какие ограничения действуют в карантинных зонах / Инфографика 24 канала