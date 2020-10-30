В Украине обновили перечень карантинных зон. Так, в оранжевую зону попали 11 крупных городов. Среди них есть Киев. Также в оранжевой зоне - несколько десятков меньших городов и районов. Новое карантинное зонирование начнет действовать со 2 ноября.

Заметим, что в перечень Киев попал уже традиционно, в оранжевой зоне столица уже несколько недель подряд. Об этом со ссылкой на заявление Олега Немчинова пишет 24 канал.

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Какие областные центры попали в оранжевую зону:

Киев;

Черкассы;

Херсон;

Тернополь;

Одесса;

Львов;

Кропивницкий;

Запорожье;

Днепр;

Луцк;

Винница.

В перечне также оказалось несколько городов областного значения или подчинения, а именно: Авдеевка, Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, Кременчуг, Умань и др.

С полным перечнем районов и малых городов, что попали в оранжевую зону карантина, можно ознакомиться по ссылке.

Какие ограничения будут действовать в этих городах

Во всех населенных пунктах, оказавшихся в оранжевой карантинной зоне со 2 ноября будет:

Запрещена работа заведений размещения: хостелов и турбаз, кроме гостиниц;

Запрещена деятельность развлекательных заведений и ресторанов с 22:00 до 7:00;

Запрещены плановые госпитализации в больнице: кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи;

Запрещена работа спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры;

Будет действовать ограничение для массовых мероприятий: не более, чем 20 человек по соблюдению дистанции в 1,5 метра и с масковым режимом.

Перевозка в общественном транспорте может обеспечиваться только с 50% наполнением.



Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала