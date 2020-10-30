Какие города оказались в оранжевой зоне карантина: перечень
В Украине обновили перечень карантинных зон. Так, в оранжевую зону попали 11 крупных городов. Среди них есть Киев. Также в оранжевой зоне - несколько десятков меньших городов и районов. Новое карантинное зонирование начнет действовать со 2 ноября.
Заметим, что в перечень Киев попал уже традиционно, в оранжевой зоне столица уже несколько недель подряд. Об этом со ссылкой на заявление Олега Немчинова пишет 24 канал.
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Какие областные центры попали в оранжевую зону:
- Киев;
- Черкассы;
- Херсон;
- Тернополь;
- Одесса;
- Львов;
- Кропивницкий;
- Запорожье;
- Днепр;
- Луцк;
- Винница.
В перечне также оказалось несколько городов областного значения или подчинения, а именно: Авдеевка, Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, Кременчуг, Умань и др.
Какие ограничения будут действовать в этих городах
Во всех населенных пунктах, оказавшихся в оранжевой карантинной зоне со 2 ноября будет:
- Запрещена работа заведений размещения: хостелов и турбаз, кроме гостиниц;
- Запрещена деятельность развлекательных заведений и ресторанов с 22:00 до 7:00;
- Запрещены плановые госпитализации в больнице: кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи;
- Запрещена работа спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры;
- Будет действовать ограничение для массовых мероприятий: не более, чем 20 человек по соблюдению дистанции в 1,5 метра и с масковым режимом.
- Перевозка в общественном транспорте может обеспечиваться только с 50% наполнением.
Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала