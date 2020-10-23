Какие города попали в оранжевую карантинную зону: перечень
Министерство здравоохранения обновило разделение Украины на четыре карантинные зоны. В каждой из них действуют определенные ограничения. Новое эпидемическое зонирование вступит в силу с 26 октября. В оранжевую зону попали 8 крупных городов.
Об очередном обновлении зон карантина проинформировал в телеграмме министр Кабмина Олег Немчинов.
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Какие крупные города попали в оранжевую зону
- Винница,
- Луцк,
- Днепр,
- Житомир,
- Ужгород,
- Запорожье,
- Львов,
- Одесса.
Что запрещено в городах оранжевой зоны
- посещение учреждений соцзащиты, где находятся старики. Исключениями являются предоставляющие услуги кризисно;
- деятельность учреждений размещения;
- деятельность развлекательных заведений;
- плановые госпитализации в больнице;
- спортзалы, фитнес-залы и учреждения культуры также закрыты;
- прием новых смен в детские лагеря;
- в одном помещении не может находиться больше, чем 20 человек.
К слову, в оранжевую зону попадает регион, в котором в течение 5 дней заняты от 50 до 70% больничных коек или проводятся менее 48 тестов на 100 тысяч населения.
Напомним, в течение 22 октября в Украине коронавирус подтвердили у 7 517 украинцев – это наибольший показатель за все время эпидемии. Всего недуг обнаружили у 330 396 человек. Побороть COVID-19 удалось 137 578 украинцам, умерли – 6 164.
Адаптивный карантин: новые ограничения / инфографика 24 канала
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