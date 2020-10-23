Министерство здравоохранения обновило разделение Украины на четыре карантинные зоны. В каждой из них действуют определенные ограничения. Новое эпидемическое зонирование вступит в силу с 26 октября. В оранжевую зону попали 8 крупных городов.

Об очередном обновлении зон карантина проинформировал в телеграмме министр Кабмина Олег Немчинов.

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Какие крупные города попали в оранжевую зону

Винница,

Луцк,

Днепр,

Житомир,

Ужгород,

Запорожье,

Львов,

Одесса.

Важно! Полный список населенных пунктов, которые с 26 октября будут в оранжевой зоне, читайте по ссылке.

Что запрещено в городах оранжевой зоны

посещение учреждений соцзащиты, где находятся старики. Исключениями являются предоставляющие услуги кризисно;

деятельность учреждений размещения;

деятельность развлекательных заведений;

плановые госпитализации в больнице;

спортзалы, фитнес-залы и учреждения культуры также закрыты;

прием новых смен в детские лагеря;

в одном помещении не может находиться больше, чем 20 человек.

К слову, в оранжевую зону попадает регион, в котором в течение 5 дней заняты от 50 до 70% больничных коек или проводятся менее 48 тестов на 100 тысяч населения.

Напомним, в течение 22 октября в Украине коронавирус подтвердили у 7 517 украинцев – это наибольший показатель за все время эпидемии. Всего недуг обнаружили у 330 396 человек. Побороть COVID-19 удалось 137 578 украинцам, умерли – 6 164.

Адаптивный карантин: новые ограничения / инфографика 24 канала

Какие ограничения по массовым мероприятиям действуют в карантинных зонах / инфографика 24 канала