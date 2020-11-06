Министерство здравоохранения 6 ноября обновило карантинные зоны в Украине. Новое эпидемическое зонирование вступит в силу 9 ноября. В оранжевую зону попали 10 крупных городов.

В оранжевую зону попала значительная часть Украины. Об очередном обновлении зон карантина сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в телеграме. Актуально Какие крупные города попали в красную зону: перечень Какие крупные города попали в оранжевую зону Киев,

Львов,

Луцк,

Тернополь,

Винница,

Черкассы,

Кропивницкий,

Одесса,

Херсон,

Днепр.

Карантинные зоны / Карта Минздрава Обратите внимание! Согласно новому распределению зон, вся Украина стала "красно-оранжевой". Ни один населенный пункт не отнесли в зеленую и желтую зоны. Подробнее читайте здесь. Что запрещено в оранжевой зоне посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди, за исключением предоставляющих услуги кризисно.

работа заведений размещения;

деятельность развлекательных заведений;

плановые госпитализации в больницы;

работа спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

пребывание в помещении больше, чем 20 человек. Почему регионы попадают в оранжевую зону В оранжевую зону попадают те регионы, в которых в течение 5 дней заняты от 50 до 70% больничных коек.

Также те, где проводят менее 48 тестов на 100 тысяч населения.

Ограничения, которые действуют в зонах карантина / Инфографика 24 канала