Какие города попали в оранжевую зону карантина: перечень
Министерство здравоохранения 6 ноября обновило карантинные зоны в Украине. Новое эпидемическое зонирование вступит в силу 9 ноября. В оранжевую зону попали 10 крупных городов.
В оранжевую зону попала значительная часть Украины. Об очередном обновлении зон карантина сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в телеграме.
Актуально Какие крупные города попали в красную зону: перечень
Какие крупные города попали в оранжевую зону
- Киев,
- Львов,
- Луцк,
- Тернополь,
- Винница,
- Черкассы,
- Кропивницкий,
- Одесса,
- Херсон,
- Днепр.
Карантинные зоны / Карта Минздрава
Что запрещено в оранжевой зоне
- посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди, за исключением предоставляющих услуги кризисно.
- работа заведений размещения;
- деятельность развлекательных заведений;
- плановые госпитализации в больницы;
- работа спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры;
- прием новых смен в детские лагеря;
- пребывание в помещении больше, чем 20 человек.
Почему регионы попадают в оранжевую зону
- В оранжевую зону попадают те регионы, в которых в течение 5 дней заняты от 50 до 70% больничных коек.
- Также те, где проводят менее 48 тестов на 100 тысяч населения.
Ограничения, которые действуют в зонах карантина / Инфографика 24 канала
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