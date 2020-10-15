Города, которые попали в оранжевую зону: список
Министерство здравоохранения поделило территорию Украины на четыре карантинные зоны. В каждой из них действуют разные ограничения. 15 октября Кабмин обновил эпидемическое зонирование. В оранжевую зону попали 11 крупных городов.
Об обновлении карантинных зон заявил министр Кабмина Олег Немчинов в своем телеграм-канале.
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Какие крупные города попали в оранжевую зону
- Киев,
- Винница,
- Луцк,
- Днепр,
- Житомир,
- Ужгород,
- Львов,
- Одесса,
- Ровно,
- Херсон,
- Черкассы.
Что запрещено в городах оранжевой зоны
- посещение учреждений соцзащиты, где находятся старики. Исключением являются предоставляющие услуги кризисно;
- деятельность учреждений размещения;
- деятельность развлекательных заведений;
- плановые госпитализации в больнице;
- спортзалы, фитнес-залы и учреждения культуры тоже закрыты;
- прием новых смен в детские лагеря;
- ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.