Министерство здравоохранения поделило территорию Украины на четыре карантинные зоны. В каждой из них действуют разные ограничения. 15 октября Кабмин обновил эпидемическое зонирование. В оранжевую зону попали 11 крупных городов.

Об обновлении карантинных зон заявил министр Кабмина Олег Немчинов в своем телеграм-канале. К теме Какие города попали в красную зону: список Какие крупные города попали в оранжевую зону Киев,

Винница,

Луцк,

Днепр,

Житомир,

Ужгород,

Львов,

Одесса,

Ровно,

Херсон,

Черкассы. Полный список населенных пунктов, которые попали в оранжевую зону, – читайте здесь. Что запрещено в городах оранжевой зоны посещение учреждений соцзащиты, где находятся старики. Исключением являются предоставляющие услуги кризисно;

деятельность учреждений размещения;

деятельность развлекательных заведений;

плановые госпитализации в больнице;

спортзалы, фитнес-залы и учреждения культуры тоже закрыты;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.