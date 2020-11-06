Как и в большинстве стран мира, люди, работающие за границей, все равно должны платить налоги в своей стране. Платят ли украинцы налоги и как их хотят заставить это сделать.

Украинские заробитчане не платят налоги

О том, что украинские заробитчане не платят налоги в Украине, рассказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко в интервью Интерфакс-Украина. Выход из ситуации он видит в раскрытии банковской тайны. Что это значит и что украинским заробитчанам стоит знать о налогах, читайте в материале 24 канала.

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И мы, и НБУ видим эту информацию: 12 миллиардов долларов переводов поступило из-за границы. Из них 2,3 миллиарда долларов – через системы переводов денег, то есть точно должно было попасть в декларации. Но попало только 11 миллиардов гривен – в 30 раз меньше 12-ти миллиардов долларов,

– заявил Любченко.

Сколько денег переводят заробитчане

В 2019 году украинские заробитчане перевели в Украину 12 миллиардов долларов. Это стало одним из факторов укрепления гривны в прошлом году.

Из-за пандемии коронавируса в этом году объемы переводов несколько уменьшились, но все равно остаются на высоком уровне. К примеру, только за сентябрь объем переводов достиг 1 миллиарда долларов, как сообщает НБУ.

Важно, что Нацбанк учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе – сентябре 2020 года по неформальным каналам в Украину перевели 3 миллиарда 144 миллиона долларов.

Какие налоги платят работники

Кто должен платить налоги

Налоги платят резиденты Украины. То есть, если украинец уехал за границу и не возвращается в Украину, а постоянно живет там, то и налоги платить нет смысла. Однако абсолютное большинство украинских заробитчан таки являются резидентами, а потому уплата налогов в Украине – их прямая обязанность.

Какие налоги должны платить украинские заробитчане

Украине должны платить НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Его ставка составляет 18% от дохода. И еще 1,5% военного сбора.

При каких условиях можно не платить

Украинских заробитчан может возмущать требование платить налоги в Украине, если они уже платят за рубежом. И это возмущение вполне оправдано. Именно поэтому с некоторыми странами Украина имеет соглашения, чтобы избежать двойного налогообложения.

Украина имеет такие соглашения с более 70 странами мира, среди которых Польша, Германия, Чехия, Италия и другие. С подробным списком можно ознакомиться на сайте Лига.Закон.

Если, к примеру, налоговая ставка в другой стране 10%, то в Украине останется оплатить 9,5% (от 19,5% НДФЛ и военного сбора отняли 10%). Однако условия с каждой страной разные.

Как заплатить меньше налогов

Чтобы уплатить налоги, нужно подать годовую декларацию. Как это сделать мы пошагово описали в материале Налоговая декларация 2020: кто подает и как это сделать.

Подать декларацию можно онлайн через электронный кабинет плательщика налогов, но для этого нужно иметь электронную цифровую подпись. Прикрепляете ключ и вводите пароль. Выбираете режим "Электронный кабинет для граждан". Выбираете подпункт "Представление декларации об имущественном состоянии и доходах". Создаете декларацию и заполняете соответствующие поля. Сохраняете декларацию, подписываете и присылаете.

Если вы работали в стране, с которой Украина подписала договор об избежании двойного налогообложения, тогда в декларации нужно указать сколько налогов и по какой ставке уплатили за рубежом. Также как доказательство, нужно предоставить справку, полученную от государственного органа соответствующей страны.

Однако в заполнении декларации есть и приятный бонус. Можно получить налоговую скидку, если платили за ипотеку, обучение, страховые платежи и прочее. Как это сделать читайте в материале Украинцы могут вернуть часть налогов: как и за что.

Нужно ли платить ЕСВ

ЕСВ платить не нужно, поскольку это ответственность работодателя, а не работника. Но именно от уплаты ЕСВ зависит наличие пенсии для работника. Относительно пенсионного обеспечения Украина также имеет договоры с другими странами.

Есть два случая: либо заробитчанин получает две пенсии: украинскую и зарубежную в зависимости от стажа в каждой из стран или пенсию полностью выплачивает Украина, суммируя стаж, который украинец отработал заграницей и здесь. Подробнее об этом рассказываем в материале Как украинцам получить пенсию в Польше, Португалии и других странах.

Как хотят заставить заробитчан платить налоги

По мнению Алексея Любченко, чтобы налоговая начала бороться с уклонением от уплаты налогов со стороны украинских трудовых мигрантов, нужен контроль банковских счетов.

Я категорически за раскрытие банковской тайны. Что это за архаизм?.. Но ситуация потрясающая: любая страна мира, любой банк за границей на наш запрос дает любую информацию относительно движения по счетам, а Россия не дает. Хотя риски я не понимаю...,

– заявил глава налоговой.

Мнения экономических экспертов относительно такой позиции главы налоговой разделились. Одни считают, что это опасно, поскольку такая информация может попасть в "неправильные" руки, которые используют это против украинцев. Зато есть эксперты, которые соглашаются, что раскрытие банковской тайны это эффективный способ в борьбе против неуплаты налогов, который применяют в многих странах ЕС.

Организация экономического сотрудничества и развития еще 9 лет назад опубликовала отчет под названием "Банковской тайне пришел конец". Первыми к инициативе раскрытия банковской тайны для контроля над уплатой налогов присоединились развитые страны.

Заробитчане платят налоги

На самом деле даже с тех денег заробитчан, которые не облагаются НДФЛ, налоги уплачиваются. Обычная покупка в украинском супермаркете – это уже уплата налога, ведь 20% от суммы товара составляет НДС (налог на добавленную стоимость). А цены на такие товары как алкоголь, табак или топливо содержат еще и акциз.

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Не оплатив части ЕСВ или НДФЛ, вы все равно идете в магазин и с вас взимают налоги. Система построена таким образом и это не только в Украине, что вы при любых условиях будете платить налоги,

– объясняет Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина.

В рамках проекта Цена государства создали инструмент, чтобы вы могли самостоятельно посчитать сколько налогов платите. Создатели этого калькулятора утверждают, что украинцы до половины своих доходов тратят на уплату налогов.