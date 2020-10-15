Ни одна область не готова ослабить карантин в Украине, – МОЗ
Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 декабря. Сейчас регионы разделены на 4 карантинные зоны, где действуют различные ограничения. По состоянию на 15 октября ни одна область не может ослабить карантин.
Критерии для усиления карантина
С 13 октября возможность ослабления карантина в регионе определяют по 4 критериям, сообщает пресс-служба МОЗ.
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При каких условиях будут усиливать карантин
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;
- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;
- коэффициент выявления случаев коронавируса составляет более 11%;
- если в городе будут фиксировать более 320 случаев на 100 тысяч населения в течение 14 дней.
Почему области не готовы к ослаблению карантина
11 жотвня смягчить ограничения можно было только Кировоградской области. Однако сейчас вся Украина не готова к ослаблению карантина.
Во всех областях превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Сейчас в стране он составляет 179,1 при норме 40 случаев заболевания.
Самый высокий уровень динамики заболеваемости в Сумской области – 338,8. Зато в столице уровень заболеваемости составляет 195,7.
Самый низкий показатель в Кировоградской области – 33,7.
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Какова ситуация с коронавирусом в этих регионах
- Винницкая область – 7 941 больной;
- Волынская область – 10 320;
- Днепропетровская область – 9 834;
- Донецкая область – 6 491;
- Житомирская область – 9 130;
- Закарпатская область – 11 305;
- Запорожская область – 6 012;
- Ивано-Франковская область – 15 955;
- Кировоградская область – 1 440;
- Киев – 28957;
- Киевская область – 11 978;
- Львовская область – 23 806;
- Луганская область – 2 125;
- Николаевская область – 5 207;
- Одесская область – 17 511;
- Полтавская область – 5 226;
- Ровненская область – 15 186;
- Сумская область – 7 983;
- Тернопольская область – 16 700;
- Харьковская область – 26 913;
- Херсонская область – 2 195;
- Хмельницкая область – 9 684;
- Черновицкая область – 17 004;
- Черкасская область – 6 157;
- Черниговская область – 6 179.
Коронавирус в Украине: главное
- С начала пандемии в Украине диагностировали 281 239 случаев коронавируса.
- За прошедшие сутки, 14 октября, обнаружили 5 062 новых больных.
- 119 650 человек уже преодолели COVID-19. От осложнений коронавируса и сопутствующих болезней умерли 5 302 пациента.
- Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 декабря.
- С 1 августа страну поделили на зоны: красную, желтую, оранжевую, зеленую. В каждой зоне действуют различные ограничения.