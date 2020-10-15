Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 декабря. Сейчас регионы разделены на 4 карантинные зоны, где действуют различные ограничения. По состоянию на 15 октября ни одна область не может ослабить карантин.

Критерии для усиления карантина

С 13 октября возможность ослабления карантина в регионе определяют по 4 критериям, сообщает пресс-служба МОЗ.

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При каких условиях будут усиливать карантин

загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса составляет более 11%;

если в городе будут фиксировать более 320 случаев на 100 тысяч населения в течение 14 дней.

Почему области не готовы к ослаблению карантина

11 жотвня смягчить ограничения можно было только Кировоградской области. Однако сейчас вся Украина не готова к ослаблению карантина.

Во всех областях превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Сейчас в стране он составляет 179,1 при норме 40 случаев заболевания.

Самый высокий уровень динамики заболеваемости в Сумской области – 338,8. Зато в столице уровень заболеваемости составляет 195,7.

Самый низкий показатель в Кировоградской области – 33,7.

Важно! В случае соответствия показателям для усиления противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принимает решение об усилении карантина с учетом результатов оценки эпидемической ситуации в регионе.

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Какова ситуация с коронавирусом в этих регионах

Винницкая область – 7 941 больной;

Волынская область – 10 320;

Днепропетровская область – 9 834;

Донецкая область – 6 491;

Житомирская область – 9 130;

Закарпатская область – 11 305;

Запорожская область – 6 012;

Ивано-Франковская область – 15 955;

Кировоградская область – 1 440;

Киев – 28957;

Киевская область – 11 978;

Львовская область – 23 806;

Луганская область – 2 125;

Николаевская область – 5 207;

Одесская область – 17 511;

Полтавская область – 5 226;

Ровненская область – 15 186;

Сумская область – 7 983;

Тернопольская область – 16 700;

Харьковская область – 26 913;

Херсонская область – 2 195;

Хмельницкая область – 9 684;

Черновицкая область – 17 004;

Черкасская область – 6 157;

Черниговская область – 6 179.

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