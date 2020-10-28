Перед местными выборами, с 25 июня по 25 октября, некоторые партии потратили на рекламу в соцсетях более 250 тысяч долларов. В то же время были и политсилы, которые такими услугами почти не пользовались.

Преимущественно партии тратили деньги для основных партийных страниц в фейсбуке и инстаграме. Об этом свидетельствуют данные о расходах на рекламу украинских политических партий, сообщает KNSKA.

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Какие партии потратили на рекламу больше всех за 4 месяца

"Голос" – 283 076 долларов;

"Европейская Солидарность" – 197 143 долларов;

"За майбутнє" – 169 384 долларов;

"Наш Край" – 166 821 долларов;

"Слуга народа" – 122 448 долларов;

"Партия Шария" – 119 840 долларов.

Заметим, в течение последней недели перед выборами расходы партий на рекламу значительно уменьшились. За это время больше всего денег на рекламу в соцсетях выделили "Наш Край", "За майбутнє" и "Партия Шария".

Какие партии не использовали рекламу в соцсетях

Несколько партий в перечне нет. Все потому, что у "Радикальной партии Ляшко" не существует единой официальной страницы в соцсетях. Поэтому невозможно проследить точные расходы на рекламу.

Согласно подсчетам фейсбука, "Батькивщина" не вела рекламной кампании в отношении своей официальной страницы. К слову, официальная страница "Национального Корпуса" заблокирована в фейсбуке.



Расходы партий на рекламу в соцсетях в течение 4 месяцев / Инфографика KNSKA