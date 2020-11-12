Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко выступил против введения карантина выходного дня из-за COVID-19. В данный момент и сам Бондаренко болеет коронавирусом.

Карантин выходного дня черкасский мэр назвал "полумерами". Об этом Бондаренко рассказал на своей странице в фейсбуке.

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Я хочу, чтобы наше правительство научилось принимать решение – либо пусть вводят чрезвычайное положение и скажут, что они нам выплатят компенсации за это чрезвычайное положение. А просто какие-то полумеры, неизвестно для чего, этого делать не нужно,

– отметил глава Черкасс.

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Он отметил, что большинство людей – работают, поэтому если закрыть магазины на выходные, это повлечет значительные очереди в будние дни. Кроме того, карантин выходного дня может уничтожить малый бизнес.

Бондаренко подчеркнул: Черкассы – небольшой город, и во время выходных люди массово выезжают отдохнуть на берегу Днепра. Больших скоплений народа удастся избежать.

Мэр также рассказал, что отдал приказ увеличить количество общественного транспорта. В частности, троллейбусов.

Обратите внимание! О своем заражении коронавирусом Бондаренко сообщил 10 ноября. Он отметил, что нормально себя чувствует.

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