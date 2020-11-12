Какие-то полумеры, этого делать не нужно, – мэр Черкасс Бондаренко о карантине выходного дня
Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко выступил против введения карантина выходного дня из-за COVID-19. В данный момент и сам Бондаренко болеет коронавирусом.
Карантин выходного дня черкасский мэр назвал "полумерами". Об этом Бондаренко рассказал на своей странице в фейсбуке.
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Я хочу, чтобы наше правительство научилось принимать решение – либо пусть вводят чрезвычайное положение и скажут, что они нам выплатят компенсации за это чрезвычайное положение. А просто какие-то полумеры, неизвестно для чего, этого делать не нужно,
– отметил глава Черкасс.
Что еще сказал Бондаренко
Он отметил, что большинство людей – работают, поэтому если закрыть магазины на выходные, это повлечет значительные очереди в будние дни. Кроме того, карантин выходного дня может уничтожить малый бизнес.
Бондаренко подчеркнул: Черкассы – небольшой город, и во время выходных люди массово выезжают отдохнуть на берегу Днепра. Больших скоплений народа удастся избежать.
Мэр также рассказал, что отдал приказ увеличить количество общественного транспорта. В частности, троллейбусов.
Конфликт Бондаренко с Зеленским: детали
- Весной 2020 года Бондаренко по собственной инициативе ослабил карантин для предпринимателей с 1 мая. В то же время Кабмин рекомендовал сделать это только с 11 мая.
- Из-за такого решения против власти Черкасс открыли уголовное производство.
- Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что не знает, как говорить с Бондаренко, в отношении которого открыто 19 уголовных производств. Украинский лидер подчеркнул: "я за один стол с такими бандитами не сяду".
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