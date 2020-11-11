Сотни попыток перевезти наркотики и оружие: что происходит на блокпостах Донетчины
Через блокпосты в Донецкой области с начала 2020 года более 200 раз пытались перевезти оружие и боеприпасы. Кроме того, зафиксировали более 300 попыток транспортировать наркотики и психотропные вещества.
В течение 10 месяцев полицейские из состава Объединенных сил, которые служат на блокпостах, выявили 2 862 правонарушения. Об этом сообщают в полиции Донецкой области.
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Что известно о выявленных нарушениях
- среди них зафиксировали 329 фактов нелегальной перевозки наркотических и психотропных веществ;
- 216 раз пытались перевезти оружие, боеприпасы и взрывчатку;
- каждое шестое правонарушение имело уголовный характер, и по этим фактам открыли 432 уголовных производства.
- во время проверок на блокпостах полицейские разоблачили 10 участников незаконных вооруженных формирований – их привлекают к уголовной ответственности;
- удалось задержать 254 человека, которых разыскивали за совершение преступлений;
- разыскали 17 без вести пропавших людей.
- изъяли 183 мобильных телефона, которые находились в розыске.
Правонарушения, которые обнаружили на блокпостах Донетчины / Инфографика Нацполиции
С начала 2020 года через совместные объекты прошло более 61,7 тысячи грузовых автомобилей, более 2 миллионов легковушек и более 3,8 миллиона человек.
В полиции отмечают, что стандартные проверки позволяют эффективнее противодействовать преступности и обеспечивать безопасность на территории проведения ООС.
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