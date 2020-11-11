Через блокпосты в Донецкой области с начала 2020 года более 200 раз пытались перевезти оружие и боеприпасы. Кроме того, зафиксировали более 300 попыток транспортировать наркотики и психотропные вещества.

В течение 10 месяцев полицейские из состава Объединенных сил, которые служат на блокпостах, выявили 2 862 правонарушения. Об этом сообщают в полиции Донецкой области.

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Что известно о выявленных нарушениях

среди них зафиксировали 329 фактов нелегальной перевозки наркотических и психотропных веществ ;

; 216 раз пытались перевезти оружие , боеприпасы и взрывчатку;

, боеприпасы и взрывчатку; каждое шестое правонарушение имело уголовный характер, и по этим фактам открыли 432 уголовных производства.

во время проверок на блокпостах полицейские разоблачили 10 участников незаконных вооруженных формирований – их привлекают к уголовной ответственности;

удалось задержать 254 человека, которых разыскивали за совершение преступлений;

разыскали 17 без вести пропавших людей.

изъяли 183 мобильных телефона, которые находились в розыске.



Правонарушения, которые обнаружили на блокпостах Донетчины / Инфографика Нацполиции

С начала 2020 года через совместные объекты прошло более 61,7 тысячи грузовых автомобилей, более 2 миллионов легковушек и более 3,8 миллиона человек.

В полиции отмечают, что стандартные проверки позволяют эффективнее противодействовать преступности и обеспечивать безопасность на территории проведения ООС.

Обратите внимание! 10 ноября Украина открыла все 7 КПВВ на Донбассе. В то же время Россия со своей стороны блокирует возобновление работы контрольных пунктов въезда – выезда. Страна-оккупант жалуется, что этот вопрос с ней не согласовали. Больше об этом читайте по ссылке.