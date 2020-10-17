Какие реформы необходимы Украине: позиция послов стран G7
Прежде всего Украине нужно провести реформы для достижения верховенства права и в сфере борьбы с коррупцией. Такого мнения придерживаются послы стран G7.
Главное – верховенство права и борьба с коррупцией
Ежегодно в G7 определяют приоритетные сферы реформ, в которых следует способствовать Украине. Об этом сообщил в интервью Укринформу посол Японии в Украине Такаши Кура.
Интересно Япония против возвращения России к формату G7
В этом году есть пять таких сфер: верховенство права и борьба с коррупцией, экономический рост, эффективное управление, развитие общества, безопасность и оборона. Хотя все пять важны, среди них мы считаем "верховенство права и борьбу с коррупцией" приоритетной и самой обширной,
– отметил посол.
Международные партнеры помогают с законопроектами
По словам японского дипломата, международные партнеры не стоят в стороне, а помогают в разработке необходимых законопроектов и внесении изменений в действующее законодательство – в соответствии с международными стандартами.
Важно то, что главную роль играет Украина, то есть парламент, правительство, органы власти являются основными игроками в этом. Мы только, как вспомогательная сила, помогаем создать костяк законопроектов,
– сказал Кура.