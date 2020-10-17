Прежде всего Украине нужно провести реформы для достижения верховенства права и в сфере борьбы с коррупцией. Такого мнения придерживаются послы стран G7.

Главное – верховенство права и борьба с коррупцией

Ежегодно в G7 определяют приоритетные сферы реформ, в которых следует способствовать Украине. Об этом сообщил в интервью Укринформу посол Японии в Украине Такаши Кура.

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В этом году есть пять таких сфер: верховенство права и борьба с коррупцией, экономический рост, эффективное управление, развитие общества, безопасность и оборона. Хотя все пять важны, среди них мы считаем "верховенство права и борьбу с коррупцией" приоритетной и самой обширной,

– отметил посол.

Международные партнеры помогают с законопроектами

По словам японского дипломата, международные партнеры не стоят в стороне, а помогают в разработке необходимых законопроектов и внесении изменений в действующее законодательство – в соответствии с международными стандартами.

Важно то, что главную роль играет Украина, то есть парламент, правительство, органы власти являются основными игроками в этом. Мы только, как вспомогательная сила, помогаем создать костяк законопроектов,

– сказал Кура.

Важно! G7 или Большая семерка – это США, Канада, Япония, Италия, Великобритания, Франция и Италия. В рамках G7 активно действует Группа поддержки Украины, которая функционирует с 2015 года. На встречах участники обсуждают насущные вопросы по поддержке Киева и проведению реформ.