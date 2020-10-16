В мире происходят необратимые климатические изменения. К примеру, за 100 лет, в период с 1901 по 2010 год уровень мирового океана поднялся на 19 сантиметров.

Если такие изменения будут продолжаться и в дальнейшем, то это приведет к затоплению целых регионов. Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии "Главреду".

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Какие украинские регионы в зоне риска:

Таким образом в Украине могут быть подтоплены некоторые части побережья Азовского и Черного морей.

Районы Измаила и Вилково в Одесской области мы вообще можем потерять. Впрочем, опасно не только затопление территории, но и эрозия побережья, которую провоцируют эти процессы,

– сказала Балабух.

Крымский полуостров, по словам эксперта, не затонет, потому что он достаточно "высокий". Заметим, что южное побережье полуострова окружено горами.

"Там есть горная система, однако риск для степной части, особенно ее северных регионов, все же есть", – добавила климатолог.

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Ранее эксперты рассказывали, что в Украине климатические зоны смещаются на север. Следовательно, и экстремальные погодные явления, которые все чаще накрывают Украину, могут вообще стать привычными. Речь идет о смерчах, мощных ливнях и ураганных ветрах.