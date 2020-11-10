Меньше, чем при Януковиче: какие сейчас зарплаты у народных депутатов
Зарплатные оклады у народных депутатов во времена президентства Владимира Зеленского меньше, чем были у его предшественников. В частности, не дотягивают до уровня выплат во времена Виктора Януковича.
Зарплаты нардепов упали "после Януковича"
Кривая зарплат пошла на спад после Революции Достоинства. Об этом говорится в статье "Украинской правды".
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Уменьшение началось после решения тогдашнего премьера Арсения Яценюка оставить депутатам "голый" оклад в размере 6 тысяч гривен.
Зарплата постепенно росла после изменений, внесенных следующим председателем правительства Владимиром Гройсманом. По словам экс-депутата Ольги Черваковой, последним распоряжением на посту спикера Рады в 2016 году он поднял депутатский оклад до 17,6 тысячи гривен.
Начиная с 2017 года, то есть еще при предыдущем созыве, оклад нардепов был привязан к прожиточным минимумам для трудоспособных лиц на 1 января каждого года. В начале 2020 года он составлял 2 102 гривны.
Ежегодное увеличение прожиточного минимума предполагает и рост зарплат депутатов. За год прожиточный минимум "увеличивается" примерно на 150 – 180 гривен. С 2018 по 2020 год оклад нардепа, который работает в комитете, повысился с 17,6 до 21 тысячи.
Сколько парламентарии зарабатывают в 2020 / Скриншот с сайта "Украинской правды"
Но окончательная зарплата значительно выше
Однако в итоге зарплата депутата составляет 30 – 40 тысяч гривен. Рост происходит благодаря надбавкам. А их много: от 15% оклада за степень кандидата наук и доктора философии до 100% за интенсивность труда.
В результате средняя зарплата нардепа в сентябре 2020 года была вдвое больше, чем должностной оклад, и составила почти 40 тысяч гривен.
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Что формирует окончательную зарплату нардепа / Инфографика "Украинской правды"
За что еще нардепы получают деньги
- Украинцы ежемесячно оплачивают каждому парламентарию по 50 тысяч гривен на работу их помощников.
- Кроме того, более 40 тысяч – на расходы по выполнению депутатской деятельности.
Как менялись зарплаты парламентариев / Инфографика "Украинской правды"
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