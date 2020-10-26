Хотя на выборах мэра Киева будет второй тур, но Виталия Кличко уже почти можно поздравлять с победой. Если, как говорят данные разных экзит-полов, во второй тур выходит Александр Попов, то победа Виталию гарантирована.

О предварительных результатах выборов в Киеве

Как это ни парадоксально, но борьба различных постмайданных политических сил между собой объективно сработала в пользу кандидата от ОПЗЖ. Его электорат оказался наиболее консолидированным. К тому же он набрал больше, чем его партия.

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Но кандидат от ОПЗЖ не имеет шансов на победу в выборах мэра Киева.

Сергей Притула от "Голоса" также набрал больше, чем его партия. По данным экзит-полла соцгруппы "Рейтинг" кандидату от "Голоса" для выхода во второй тур не хватило буквально полпроцента (по другому экзит-поллу – несколько больше). Ирина Верещук набрала несколько меньше, чем ее партия. Возможно, и С.Притула и И.Верещук недобрали как раз за счет низкой явки (в первую очередь молодежи).

На пятом месте по данным разных экзит-поллов оказался Алексей Кучеренко от "Батькивщины". Его результат оказался даже выше, чем прогнозировалось, и он обошел сильных конкурентов – А.Пальчевского, И.Смешко, А.Омельченко. Я еще в начале избирательной кампании писал, что "Батькивщина" очень точно выбрала своего кандидата. В случае с А.Поповым и А.Кучеренко, насколько я знаю по некоторым данным, сработало также голосование в пользу опытного кандидата-хозяйственника (помимо голосования за кандидата от своей партии).

А вот Андрей Пальчевский на финише избирательной кампании провалился. Одна из главных его ошибок уже традиционна для украинской политики – слишком раннее начало рекламной кампании.

О результатах киевских выборов по партиям

Оценивая результаты киевских выборов по партиям, отмечу очень эффективную избирательную кампанию и Виталия Кличко и его партии. В отличие от Пальчевского и многих других – никакого фальстарта, тем более что за узнаваемость не надо было бороться. Но зато был мощный финиш кампании с акцентом на идентификацию партии "УДАР" с Виталием Кличко. И это сработало.

"Европейская солидарность" в общем-то взяла свое, но символическое первое место уступила "УДАРу". Свое, судя по данным предвыборной социологии, взяла и партия "Слуга народа". Этот результат для них можно считать относительно удовлетворительным. Победы от них и не ожидали. Третье место на киевских выборах дает возможность "Слуге народа" для участия в тактических союзах в Киевраде. Такая же возможность есть и у "Батькивщины". Для партии Юлии Тимошенко киевские выборы можно считать очень успешными. Судя по данным экзит-поллов, проводит свою фракцию в Киевраду и "Голос", что для этой партии является удовлетворительным результатом. Ну и очень хорошо, что не будет в Киевраде "Партии Шария", хотя такие риски существовали.

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Партийные расклады в новом составе Киеврады явно в пользу Виталия Кличко – появляется масса возможностей для формирования различных комбинаций ситуативного большинства вокруг мэра Киева.