С начала пандемии коронавируса Украина и другие государства то открывали, то снова закрывали свои границы для иностранцев, в частности для туристов. Это зависит не столько от ситуации в иностранной стране, сколько от темпов распространения болезни в Украине. Какие страны открыты для украинцев в декабре 2020 года – читайте в материале 24 канала.

По состоянию на начало декабря в страны Евросоюза могут въезжать дипломаты и украинцы с рабочими визами или видом на жительство. Каковы правила въезда для украинцев в другие страны – читайте на сайте 24 канала. Данные – с сайта tripadvisor.mfa.gov.ua.

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Какие страны открыты для украинцев в декабре

Мексика

Въезд для украинцев в Мексику разрешен. Однако там действует усиленный миграционный контроль. То есть окончательное решение о въезде в Мексику – компетенция тамошних иммиграционных и санитарных служб в пункте въезда в эту страну.

Египет

Въезд для украинцев в Египет разрешен. Условия – все украинцы в возрасте от 6 лет должны иметь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия, что будет отвечать таким требованиям. Сертификат должен быть на арабском или английском языках.

Украинцы, которые будут прибывать в аэропорты курортных городов Хургада, Шарм эль-Шейх, Марса-Алам и Таба и не будут иметь с собой сертификата с отрицательным результатом ПЦР-теста, смогут сдать ПЦР-тест непосредственно по прибытии в эти 4 аэропорта. Стоимость ПЦР-теста – 30 долларов.

Албания

Въезд для украинцев в Албанию разрешен. Не предусмотрено карантинных мероприятий при въезде.

Антигуа и Барбуда

Въезд для украинцев в Антигуа и Барбуда разрешен. При этом пассажиры, которые прибывают на самолетах, должны предоставить документы об отрицательном тесте на COVID-19, сделанный не позднее чем за 7 дней до приезда. В публичных местах обязательно носить маски.

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Афганистан

Въезд для украинцев в Афганистан разрешен.

Багамские острова

Въезд для украинцев на Багамские острова разрешен. Все пассажиры до прилету должны получить соответствующее разрешение по такой веб-ссылке: https://travel.gov.bs/

По прибытию необходимо подать результаты теста на отсутствие коронавируса, сделанного на протяжении последних 10 дней.



Украинцам разрешено путешествовать на Багамы / Фото turnavigator.com.ua

Бахрейн

Въезд гражданам Украины в Бахрейн разрешен при определенных условиях. Нужен тест на коронавирус за собственный счет по прилету, а также повторный тест на 10-ый день после прибытия в Бахрейн.

Белиз

Въезд гражданам Украины в Белиз разрешен при определенных условиях. Все, кто въезжает в страну, должны перед поездкой загрузить приложение Belize Health Travel по адресу https://www.covid19.bz/travel-health-app/. В приложении надо предоставить необходимую информацию, которую требуют для въезда в страну, максимум за 72 часа до даты въезда в Белиз. После этого сформируется QR-код, который надо показать во время прибытия.

ПЦР-тест по прибытии в страну должны пройти все, кто въезжают в страну без медицинской справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, выданным максимум за 72 часа до вылета. Пассажиры подлежат медицинскому обследованию. Кроме того, пассажиры, путешествующие как туристы, должны иметь подтверждение бронирования утвержденного отеля.

Бенин

Въезд украинцам в Бенин разрешен. Однако после прибытия в страну пассажиры должны за свой счет пройти ПЦР-тест. До прибытия в страну надо заполнить Form по ссылке https://centresurveillancesanitaire.com.

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Боливия

Въезд украинцам в Боливию разрешен. Однако перед посадкой на самолет надо предоставить действующий сертификат теста на COVID-19, сделанного не позднее чем за 7 суток до пересечения границы.

Болгария

Украинцам разрешено въезжать в Болгарию при наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте. Он должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы. В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с заграничным паспортом гражданина Украины, данные о лаборатории, которая провела исследования, а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativе).

Буркина Фасо

При въезде в Буркина-Фасо граждане Украины должны предоставить отрицательный ПЦР-тест. Справку о тесте можно привезти с собой или пройти тест за свой счет по прибытии в Буркина-Фасо. При выезде из страны тоже необходим тест.

Бурунди

Украинцам разрешено въезжать в Бурунди. При въезде и выезде нужен отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Все кто прибывают в международный аэропорт Melchior Ndadaye International Airport, проходят обязательный скрининг и должны пройти в отеле трехдневный карантин. Украинцы сами должны оплатить стоимость теста и гостиницы.

Армения

Въезд украинцам в Армению разрешен, но есть ряд условий. Нужно в пункте пересечения госграницы Армении оказать отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. Нужно также пройти ПЦР-тестирование в пунктах отбора проб в аэропорту или пункте пересечения сухопутной границы.

Обязательна самоизоляция до получения отрицательного результата ПЦР-исследования.

Великобритания

Нет запрета на въезд и выезд украинцев в Великобританию. Однако напомним, что украинцам для въезда в Британию необходима виза.

Нужна самоизоляция до 14 дней для тех, кто пересекает границу. Также надо заполнить онлайн-форму контактных данных перед приездом в Британию.



Нет запрета на въезд и выезд украинцев в Великобританию / Фото geografiamozil2.jimdofree.com

Гаити

Въезд украинцам в Гаити разрешен. Всех прибывающих проверяют на наличие признаков респираторных заболеваний.

Гайана

Въезд украинцам в Гайану разрешен. Но нужно подать результаты своего отрицательного ПЦР-теста на английском языке. Тест надо сделать в течение 7 дней до запланированного рейса.

Гамбия

Въезд украинцам в Гамбию разрешен. Надо иметь справку (сертификат) с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного в стране отправления. Тест должен быть сделан не более чем за 72 часа до отправления.

Гана

Въезд украинцам в Гану разрешен. Надо иметь медицинскую справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, выданного не позднее чем за 72 часа из страны отправления до прибытия. Также пассажиры должны перед отправлением заполнить Port Health Declaration Form по ссылке https://www.ghs-hdf.org/hdf/.

Необходим также ПЦР-тест по прибытии за свой счет.

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Гватемала

Въезд украинцам в Гватемалу разрешен. Требуется отрицательный ПЦР-тест, выданный максимум за 72 часа до прибытия. В случае отсутствия сертификата, нужно пройти 14-дневный карантин.

Надо также заполнить форму Pase de Salud до вылета в Гватемалу. После этого будет сформирован QR-код, который необходимо предъявить во время прибытия. Форму можно заполнить по ссылке https://servicios.igm.gob.gt/pasedesalud/

Гондурас

Въезд украинцам в Гондурас разрешен. Нужен отрицательный ПРЛ-тест (или быстрый тест с минимумом специфичности 85%), сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Всех, кто прибывает в страну, проверяют на признаки респираторных заболеваний.



Въезд украинцам в Гондурас разрешен / Фото dxnews.com

Гренада

Въезд украинцам в Гренаду разрешен при условии предварительного согласования https://travelauth.health.gov.gd/. До приезда пассажиры должны заполнить онлайн-анкету по такой ссылке https://travelauth.health.gov.gd/. Во время пересечения границы нужно предоставить документ об отрицательном тесте на COVID-19, сделанный не позднее чем за 24 – 48 часов до въезда.

В аэропорту меряют температуру тела и проводят экспресс-тесты на коронавирус.

Демократическая Республика Конго

Въезд украинцам в Конго разрешен. В пункте пропуска надо предъявить медицинскую справку об отрицательном результате ПЦР-теста, выданную не ранее чем за 3 суток до момента пересечения границы.

Доминика

Въезд украинцам в Доминику разрешен. До приезда надо заполнить онлайн-анкету по такой ссылке https://domcovid19.dominica.gov.dm. Также нужно скачать документ об отрицательном тесте на COVID-19, сделанный не позднее чем за 24 – 72 часа до приезда, и получить разрешение на въезд. Нужно также пройти 5-дневный карантин.

В аэропорту измеряют температуру тела и проводят экспресс-тесты на коронавирус.

Доминиканская Республика

Въезд украинцам в Доминиканскую Республику разрешен. Отметим, что в стране действует чрезвычайное эпидемиологическое положение и комендантский час, авиасообщение практически полностью приостановлено.

Эквадор

Въезд украинцам в Эквадор разрешен. Надо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Его надо сделать не позднее чем за 10 дней до даты запланированной поездки. Если же такого результата теста нет, надо пробыть 10 дней на принудительной самоизоляции, место кой выбираете сами.

Для посещения Галапагосских островов тоже надо иметь иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 96 часов до даты планируемой поездки.

Эсватини

Въезд украинцам в Эсватини разрешен при условии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия. Если же теста нет, надо пройти тестирование в международном пункте пропуска и провести на самоизоляции 14 дней.

Зимбабве

Въезд украинцам в Зимбабве разрешен. Прибыть можно только через пункты пропуска в международных аэропортах. Нужен также отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 48 часов до момента прибытия в страну. Если же теста нет, нужна 14-дневная самоизоляция.



Украинцы могут путешествовать в Зимбабве / Фото tallastravel.com

Замбия

Въезд гражданам Украины разрешен при условии наличия отрицательного теста на коронавирус, изготовленного не позднее чем за 48 часов до момента прибытия в страну.

Иордания

Въезд украинцам в Иорданию разрешен при условии соблюдения ряда карантинных правил. Все иностранцы должны сделать ПЦР-тест не более чем за 5 дней до прибытия в Иорданию, а также пройти еще один такой тест по прибытии в страну непосредственно в аэропорту. Стоимость теста – 40 иорданских динаров (около 60 долларов). Для детей до 5 лет делать тест не надо.

После теста иностранцы должны пройти 7-дневную самоизоляцию по месту своего жительства. Все иностранцы также должны иметь полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение COVID-19.

Кроме этого, непосредственно перед поездкой в Иорданию иностранец должен заполнить специальную электронную форму и установить на телефон мобильное приложение Aman. Это можно сделать по ссылке: https://www.visitjordan.gov.jo/form/.

Казахстан

Въезд гражданам Украины в Казахстан разрешен. Надо предъявить отрицательный ПЦР-тест со сроком проведения анализа не более 72 часов. После пересечения границы украинцам измеряют температуру и проводят анкетирование.

В течение 3 дней с момента пересечения границы принимающая сторона (юридическое, физическое лицо) обязана сообщить миграционным органам Казахстана о прибытии иностранца.

Камбоджа

Въезд украинцам в Камбоджу разрешен с определенными ограничениями. Нужен медицинский страховой полис с покрытием расходов от 50 тысяч долларов; наличный залог (депозит) при влете в страну – 3 тысячи долларов на человека.

Пассажиры, у которых обнаружат вирус, будут платить только за тест. Остальные деньги возьмут с депозита.

Нужно оформить визу в дипломатическом представительстве. При этом временно приостановлено оформление виз по прилету.

Катар

Въезд украинцам в Катар разрешен с определенными ограничениями.

Что нужно:

действительный вид на жительство в Королевстве, въездная / выездная виза или виза по приглашению госучреждения, деловая виза или виза для объединения с семьей;

сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста, оформленный на английском или арабском языках, для всех граждан в возрасте от 8 лет. Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до пересечения границы;

надо провести 3 дня в самоизоляции с обязательством сдать второй ПЦР-тест в течение 48 часов с даты прибытия или провести 7 дней самоизоляции без сдачи повторного теста;

заполнить и подписать "декларацию о состоянии здоровья", которую распространят среди пассажиров представители авиакомпании;

скачать мобильные приложения Tawakkalna и Tetamman, разработанные компетентными органами КСА.

Кения

Въезд украинцам в Кению разрешен. Нужна 14-дневная самоизоляция.



Украинцы могут путешествовать в Кению / Фото podorozhnyk.com.ua

Колумбия

Въезд украинцам в Колумбию разрешен. Пассажиры должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 96 часов до даты планируемой поездки. Надо также пройти предварительную регистрацию на сайте миграционной службы Колумбии не позднее чем за 24 часа до пересечения границы.

Коморские острова

Въезд украинцам на Коморские острова разрешен. Не обязательно предоставлять тест на коронавирус. Но тогда надо пройти обязательный карантин в учреждениях, определенных государством.

Коста-Рика

Въезд украинцам в Коста-Рику разрешен. Надо иметь сертификат на испанском или английском языках об отрицательном ПЦР-тесте, выданном максимум за 72 часа до прибытия.

Также надо заполнить форму Pase de Salud до вылета в Коста-Рику. После этого появится QR-код, который необходимо предоставить по прибытии. Форму можно заполнить по ссылке https://salud.go.cr

Надо также иметь туристическую страховку с покрытием лечения от коронавируса и расходов на проживание в случае карантина или самоизоляции.

Куба

Въезд украинцам на Кубу разрешен. Все, кто прибывает в страну, должны обязательно сдать ПЦР-тест в аэропорту прилета и оплатить 30 долларов санитарного сбора. Необходим также карантин следующие 7 дней с последующей сдачей повторного ПЦР теста.

Ливан

Въезд украинцам в Ливан разрешен, однако есть ряд требований и ограничений.

Все пассажиры за исключением детей до 12 лет должны сдать ПЦР-тест в лабораториях, сертифицированных местными органами власти стран, за 72 часа до отъезда в Ливан и предъявить результат теста при регистрации в аэропорту.

Пассажирам, имеющим положительный результат ПЦР-теста, не разрешено подниматься на борт самолета, направляющегося в Ливан.

Пассажиры, которые прибывают в Ливан прямым авиарейсом из стран, где ПЦР-тест сделан в лабораториях, сертифицированных местными органами власти, освобождаются от повторного тестирования и самоизоляции;

Пассажиры, у которых результаты ПЦР-тестирования оказались положительными, обязаны следовать указаниям Минздрава Ливана до момента выздоровления.

Все пассажиры, прибывающие в Ливан, должны заполнить медицинскую форму, выданную Минздравом Ливана до того, как подняться на борт самолета, направляющегося в Ливан. Эту форму можно найти в электронном виде по ссылке https://arcg.is/0GaDnG.

Лесото

Въезд украинцам в Лесото разрешен при условии нявности отрицательного теста на коронавирус, изготовленного не позднее чем за 72 часа до момента прибытия в страну.

Маврикий

Въезд гражданам Украины на Маврикий разрешен. Условие – пребывание на самоизоляции в течение 2 недель с момента прибытия и предварительной проплаты отеля, где будет проходить самоизоляция.

Мадагаскар

Въезд гражданам Украины на Мадагаскар разрешен, но исключительно на архипелаг Нуси-Бе. На момент прибытия необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, изготовленный не позднее чем за 72 часа до прибытия. Также надо дать согласие на проведение тестирования в аэропорту Фасцен и в отеле за свой счет. На момент прибытия необходимо предоставить обратные авиабилеты.



Украинцы могут повзрослеть на Мадагаскар / Фото smartfly.online

Малави

Въезд гражданам Украины в Малави разрешен при ряде условий:

надо дать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 10 суток до пересечения границы с Малави. Людей без соответствующих сертификатов не допустят на территорию страны или же они могут пройти ПЦР-тест в точке пересечения границы.

Стоимость теста для иностранцев – 100 долларов.

Все должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Пассажиры, прибывающие в страну, могут быть вынуждены пройти повторный тест в аэропорту (результаты теста появятся в течение 48 часов).

Надо заполнить и подать специальную форму – Traveller's Surveillance Form (бланки есть на борту самолета или другого транспорта).

Мальдивы

Въезд украинцам на Мальдивы разрешен. Нужен отрицательный результат ПЦР-теста на английском языке, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в страну.

Чтобы получить визу по прибытию, следует подтвердить бронирование в одном из официально зарегистрированных курортов островного государства.

Нужно в электронном виде подать электронную "декларацию о состоянии здоровья путешествующего" (electronic Traveller Health Declaration). Ее надо подать в миграционную службу Мальдив за 24 часа до прилета/вылета из островного государства. Заполнить и подать декларацию можно на официальном веб-сайте Миграционной службы https://imuga.immigration.gov.mv/.

Отметим, что сейчас туристы могут находиться только на одном курорте, без возможности его смены на другой. Местные органы здравоохранения Мальдив оставляют за собой право проводить выборочное тестирование иностранцев за счет государства.

Нигерия

Въезд украинцам в Нигерию разрешен при ряде условий. Надо иметь справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного в стране отправления. Тест должен быть сделан не более чем за 5 дней до отправления (это не касается пассажиров, младше 10 лет).

Необходимо зарегистрироваться на Нигерийском портале международных путешествий https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/homepage и заполнить три раздела:

декларация о здоровье; заявление о негативном тесте на COVID-19, проведенном в стране отправления; оплата за второй ПЦР-тест, который необходимо сделать по прибытии в Нигерию.

После этого на электронную почту поступает разрешение на въезд. Без этого документа пассажиров запрещают допускать на рейсы в Нигерию.

Все пассажиры, прибывающие в Нигерию, должны:

предъявить распечатанное разрешение на въезд, присланное на их электронную почту.

пройти проверку температуры. Те, у кого температура тела превышает 38 градусов, должны пройти медобследование. Люди с симптомами COVID-19 принудительно изолируются в соответствующих учреждениях.

По прибытии к месту назначения в Нигерии, надо пройти 7-дневную самоизоляцию или карантин.

На седьмой день по прибытии надо явиться в центры тестирования и пройти ПЦР-тест на COVID-19.

Лица с отрицательными результатами теста на COVID-19 после 7 дней самоизоляции/карантина могут на 8-й день выйти из самоизоляции.

Никарагуа

Въезд украинцам в Никарагуа разрешен при условии отрицательного ПРЛ-теста, сделанного не ранее чем за 36 часов до въезда в страну.



Украинцы могут путешествовать в Никарагуа / Фото triplook.me/ru

Намибия

Въезд украинцам в Намибию разрешен при условии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 48 часов до момента прибытия в страну. Надо также пройти тест на коронавирус повторно после 5 дней с момента прибытия в страну.

ЮАР

Въезд украинцам в ЮАР разрешен. Условие – медстрахование, которое покрывает случаи лечения коронавируса на территории ЮАР, а также отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 48 часов до момента прибытия в страну.

Для международных путешествий открыты 3 международных аэропорта в городах Кейптаун, Йоханнесбург и Дурбан.

Северная Македония

Въезд украинцам в Северную Македонию разрешен. Не нужны отрицательный ПЦР-тест и самоизоляция или карантин.

Пакистан

Въезд гражданам Украины в Пакистан разрешен. Необходим отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 96 часов до начала поездки.

Обязательное требование – установить на мобильном телефоне правительственное приложение FAST TRACK (Google play Store / Apple store) и иметь распечатанную, заполненную е-форму, которая автоматически генерируется в приложении после ввода персональных данных.

Кроме того, по прилету в аэропорту пассажир обязан предоставить заполненную и подписанную форму-декларацию состояния своего здоровья (образец можно будет получить у бортпроводника самолета).

Панама

Въезд гражданам Украины в Панаму разрешен. Надо иметь отрицательный ПЦР-тест, выданный максимум за 48 часов до прибытия. Сертификат должен быть составлен на испанском или английском языках.

Пассажиры без медицинской справки с отрицательным результатом ПЦР-теста проходят тест на коронавирус за свой счет.

Также надо заполнить "декларацию по охране здоровья пассажиров", доступную по ссылке https://tinyurl.com/yxnmhpyg или https://www.panamadigital.gob.pa/Registro?idTramite=2688&TemplateId=277

Парагвай

Въезд гражданам Украины в Парагвай разрешен. Если запланированная поездка будет длиться менее 7 дней, надо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часов до даты планируемой поездки.

Если запланирована поездка продлится более 7 дней, нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, что позволяет сократить обязательный карантин с 14 до 7 дней.

Обязательно нужна заполненная за 24 часа до въезда форма декларации о состоянии здоровья через веб-сайт Министерства здравоохранения и социальной защиты Парагвая la Ficha de Declaración de Salud del Viajero. Нужен также страховой полис, покрывающий лечение COVID-19.

Перу

Въезд гражданам Украины в Перу разрешен. Надо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часов до даты планируемой поездки. Надо также подать электронно заверенное заявление об отсутствии симптомов COVID-19 на сайте миграционной службы Перу.



Украинцы могут посещать Перу / Фото tpg.ua

Республика Джибути

Въезд гражданам Украины в Республику Джибути разрешен. Нужен отрицательный ПЦР-тест, действительный не более 120 часов до въезда в аэропорт Джибути. Тесты на антиген к коронавирусу не принимают.

Авиапассажиры, прибывающие в Джибути, проходят также платный скрининговый тест на коронавирус. Его стоимость – 5000 джибутийских франков или 25 евро.

Республика Корея

Въезд гражданам Украины в Республику Корея разрешен при условии наличия визы. По прибытию необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию. В течение первых 3 дней нужно обязательно сделать тест на COVID-19.

Республика Южный Судан

Въезд гражданам Украины в Республику Южный Судан разрешен при наличии въездной визы и сертификата об отрицательном результате ПЦР-теста. Нужна также 14-дневная самоизоляция по месту жительства.

Сальвадор

Въезд гражданам Украины в Сальвадор разрешен. Условие – отрицательный ПРЛ-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Сан-том и Принсипи

Въезд гражданам Украины в Сан-том и Принсипи разрешен. Надо иметь медицинскую справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, выданную не позднее чем за 72 часа из страны отправления до прибытия (не касается пассажиров до 5 лет).

Сербия

Граждане Украины, въезжающие в Сербию из Болгарии, Северной Македонии, Румынии и Хорватии, обязаны иметь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста. Если прибываете из других стран – результат теста не нужен, как и карантин.

Словения

Разрешен въезд для определенной категории людей без прохождения 10-дневного карантина гражданам из третьих стран (среди которых и Украины) при наличии отрицательного результата теста на COVID-19 (не позже чем за 48 часов).

Судан

Въезд гражданам Украины в Судан разрешен. Нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов до путешествия.

Сьерра-Леоне

Въезд гражданам Украины в Сьерра-Леоне разрешен. Надо иметь медицинскую справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, выданного не позднее чем за 7 дней до прибытия. Надо пройти медосмотр и сдать ПЦР-тест по прибытию; предъявить разрешение на въезд, полученное заранее на www.travel.gov.sl.

Таджикистан

Въезд украинцам разрешается после получения специального разрешения от правительства.

Того

Въезд гражданам Украины в Того разрешен. Надо иметь медсправку с отрицательным результатом ПЦР-теста, выданного не позднее чем за 7 дней до прибытия. Надо также заполнить Traveler Form по ссылке https://voyage.gouv.tg.

Турция

Въезд гражданам Украины в Турцию разрешен. В пункте пропуска предусмотрен медицинский осмотр относительно симптомов коронавируса в пункте медицинского контроля. Если симптомы будут, вам бесплатно проведут ПЦР-тест.

Обязательно нужен страховой полис на COVID-19, который можно будет купить онлайн, у туроператора, во время приобретения авиабилетов, а также непосредственно в аэропорту Турции после прибытия.



Украинцы могут путешествовать в Турцию / Фото uvidpustku.com

Уганда

Въезд гражданам Украины в Уганду разрешен. Все проходят температурный скрининг, в случае повышенной температуры надо пройти тест на коронавирус и, возможно, пройти 72-часовую самоизоляцию.

Надо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Он должен быть распечатан. Те, кто покидает территорию страны, также должны иметь сертификат.

Иностранцы, прибывающие в страну, должны немедленно проследовать к местам своего пребывания в Уганде.

Эфиопия

Все пассажиры, следующие в Эфиопию, при регистрации на рейс в стране отбытия, а также по прибытии в Эфиопию, должны предъявить распечатанный сертификат на английском языке об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.

Срок действия такого сертификата при прибытии в аэропорт города Аддис-Абеба не должен превышать 120 часов (5 дней) от даты сдачи материала (образца) на обследование.

Центральноафриканская Республика

Въезд гражданам Украины в ЦАР разрешен. Надо соблюдать обязательный карантинный период в течение 14 дней с даты въезда в ЦАР.

Чад

Въезд гражданам Украины в Чад разрешен. Нужен отрицательный результат ПЦР-теста и пребывание по прибытии на обязательном карантине в течение 7 дней. На 7-й день предполагается повторное проведение ПЦР-теста. В случае отрицательного результата, карантин прекращается.

Черногория

В Черногорию разрешен без ограничений въезд резидентам (гражданам Украины и иностранцам с видом на жительство в Украине), которые проживают или последние 15 дней до момента въезда в Черногорию находились в Украине, или другой стране зеленого списка Черногории.

Ямайка

Въезд на Ямайку украинцам разрешен. Все пассажиры до момента регистрации на самолет должны получить соответствующее разрешение по следующей веб-ссылке https://www.visitjamaica.com/travelauthorization/. В аэропорту измеряют температуру и делают экспресс-тест на коронавирус.