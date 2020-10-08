Санкции против России из-за Навального: страны продолжают поддерживать оппозиционера
Некоторые страны продолжают заявлять, что готовы выступить в поддержку санкций против Российской Федерации. Они сделают это в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
В Министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что страна разделяет позицию Франции и Германии. Эти государства уже предложили партнерам в Европейском Союзе ввести санкции. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в твиттере.
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Позиция Нидерландов
По словам Стефа Блока, Нидерланды поддержат призыв к санкциям уже на следующем заседании Европейского совета.
Мы разделяем вывод Германии и Франции, что нет другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России,
– отметил министр.
Также он отметил, что недопустимо использовать химическое оружие.
Позиция Великобритании
Великобритания тоже готовится ввести санкции против России из-за отравления оппозиционера. Британские власти уверены в причастности россиян к инциденту. Об этом сообщили в заявлении министерства иностранных дел Великобритании.
Мы будем сотрудничать с нашими международными партнерами по выдвижению санкций против российских чиновников и других лиц, которых считают виновными в этом преступлении. А также против тех, кто участвует в разработке программы химического оружия "Новичок",
– отметили в заявлении.
Также британское правительство утверждало, что Великобритания будет продолжать сотрудничать со всеми международными партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности.