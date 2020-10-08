Некоторые страны продолжают заявлять, что готовы выступить в поддержку санкций против Российской Федерации. Они сделают это в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

В Министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что страна разделяет позицию Франции и Германии. Эти государства уже предложили партнерам в Европейском Союзе ввести санкции. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в твиттере.

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Позиция Нидерландов

По словам Стефа Блока, Нидерланды поддержат призыв к санкциям уже на следующем заседании Европейского совета.

Мы разделяем вывод Германии и Франции, что нет другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России,

– отметил министр.

Также он отметил, что недопустимо использовать химическое оружие.

We share the conclusion of & that there is no other plausible explanation for #Navalny’s poisoning than Russian involvement & responsibility. At the next EU-Council we will therefore support the call for sanctions. 2/2@MinBijleveld — Stef Blok (@ministerBlok) October 7, 2020

Позиция Великобритании

Великобритания тоже готовится ввести санкции против России из-за отравления оппозиционера. Британские власти уверены в причастности россиян к инциденту. Об этом сообщили в заявлении министерства иностранных дел Великобритании.

Мы будем сотрудничать с нашими международными партнерами по выдвижению санкций против российских чиновников и других лиц, которых считают виновными в этом преступлении. А также против тех, кто участвует в разработке программы химического оружия "Новичок",

– отметили в заявлении.

Также британское правительство утверждало, что Великобритания будет продолжать сотрудничать со всеми международными партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Германия призывает Москву обнародовать информацию об отравлении Алексея Навального. Если Россия на этот шаг не согласится, то вполне вероятно ее ждут санкции. Подробнее читайте в материале: Правда или санкции: Германия требует от России информацию об отравлении Навального.