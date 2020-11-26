Полный локдаун или жесткий карантин по состоянию на 26 ноября действует в ряде стран мира и все больше государств ужесточают ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом. Узнайте, какие страны запланировали локдаун, а какие уже ввели и с какими запретами – читайте далее.

Среди стран, которые вводят или уже ввели локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19, Болгария, Грузия, Германия, Польша, Австрия, Греция, Бельгия, Португалия, Италия, Испания, Литва и канадский город Торонто. Узнайте подробнее об ограничениях в этих странах в материале 24 канала.

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Болгария

Правительство Болгарии решило ввести локдаун с 27 ноября до 21 декабря из-за роста случаев коронавируса. Все для того, чтобы ослабить давление на больницы, которые находятся на грани.

Что запретят

В стране закроют рестораны, ночные клубы, торговые центры, спортзалы и детсады. Студенты и школьники перейдут на дистанционное обучение.

Туристические поездки по территории страны и за рубежом будут запрещены.

Что будет разрешено

Будут работать только небольшие магазины. Будут разрешены и спортивные мероприятия, однако без зрителей. Количество зрителей в театрах будет ограничено до 30% от числа мест.

Грузия

Власти Грузии ввели жесткие карантинные ограничения с 28 ноября по 31 января.

Что запретят

Комендантский час, который сейчас действует в 7 крупнейших городах, распространится на всю территорию страны. Выходить на улицу будет запрещено в период с 21:00 до 05:00. Исключением будут предновогодний и предрождественский вечера 31 декабря и 6 января.

В стране прекратят все междугородние пассажирские перевозки. При этом работа такси будет разрешена.

Рестораны будут работать только на вынос и на доставку. Закроют спортзалы, бассейны, художественные студии, детсады и ясли, а школы перейдут на дистанционное обучение. Прекратят работу все непродовольственные рынки и почти все непродовольственные магазины – кроме зооаптек и зоотоваров, бытовой химии и прессы.



Локдаун в Грузии будет действовать до 31 января / Фото "Суспільне"

Ограничения приостановят

С 24 декабря до 2 января ограничения в Грузии обещают ослабить. В этот период откроют ТРЦ и рынки, возобновят работу муниципальный транспорт и междугородние перевозки. После этого снова запустят транспорт только с 16 января.

Германия

Германия 25 ноября решила продолжить и усилить частичный локдаун. Ограничения будут действовать минимум до 20 декабря, но их еще могут продлить до начала января.

Что запретят

Ограничат частные собрания до 5 человек из двух семей – дети в возрасте 14 лет и младше не учитываются.

Ограничения на спортивные мероприятия будут действовать минимум до Рождества. Пока неизвестно, позволят ли возобновить занятия спортом после праздников.

Ограничения приостановят

Ограничения на контакты приостановят с 23 декабря до 1 января, чтобы люди могли праздновать в период Рождества. В этот период можно будет собираться группами до 10 человек, с детьми в возрасте 14 лет и младше без ограничений. При этом федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн планирует соблюдать собственные правила.

Польша

В Польше еще с 7 ноября ввели ряд новых карантинных ограничений, которые должны действовать до 29 ноября.

Что запрещено

Временно закрыты все учреждения культуры – театры, кино, галереи. Действуют ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах. Номера в отелях доступны только для гостей, находящихся в командировке.

В ТРЦ работают только продовольственные магазины, аптеки и пункты обслуживания.

С 9 ноября все школьники в Польше перешли на дистанционное обучение. Раньше дистанционно обучались учащиеся 4–8 классов и средних школ.

Власти страны планируют ввести национальный карантин и запрет на поездки, если количество инфицированных превысит 70–75 случаев на 100 тысяч населения.

Австрия

В Австрии ввели повторный локдаун еще с 17 ноября до 6 декабря. В случае, если ситуация с коронавирусом не улучшится, то меры будут продолжены. На территории страны действует такой же жесткий карантин, как и во время весенней волны COVID-19.

Что запрещено

Сначала было запрещено выходить из дома с 20:00 до 6:00 на частные встречи или в гости. Но впоследствии ограничения на выход из дома распространили на целый день. В свободное время встречаться можно только с 1 человеком или 1 семьей из ближайшего окружения. Для выхода из дома нужно оформить соответствующий документ.

Закрыты крупные магазины за исключением продуктовых супермаркетов, садовых рынков, зоомагазинов, АЗС, банков, почты, салонов связи, табачных лавок и сервисных центров. Их рабочие часы ограничены с 6:00 по 19:00 по местному времени.



Локдаун в Австрии действует до 6 декабря / Фото "Украинская правда"

Кроме того, прекратили работу салоны красоты и массажа.

Школьники перешли на дистанционное обучение.

На любительском уровне запретили контактные виды спорта.

Запретили массовые мероприятия в области культуры, спорта или досуга. Закрыли спортзалы, танцевальные школы, парки развлечений, бани, театры, оперы и кинотеатры.

Работникам офисов рекомендовали перейти на работу из дома.

Рестораны, кафе и бары работают только на доставку блюд и самовывоз.

Что разрешено

Выходить из дома разрешили только для похода в магазин, на работу, прогулку или в случае угрозы жизни.

При этом школам, детсадам и библиотекам разрешили продолжить работу.

Можно делать индивидуальные пробежки.

Греция

В Греции с 7 до 30 ноября введи локдаун, подобный тому, который вводили в стране весной 2020 года.

Что запрещено

Выходить из дома можно только по уважительной причине: выход на работу, поход в магазин,

посещение врача, занятия спортом.

О намерении выйти из дома надо сообщить властям, отправив SMS-сообщение на специальный номер.

Поездки из одного региона Греции в другой будут запрещены.

При любом выходе из дома нужно обязательно надевать маску.

Что разрешено

Не закрылись детские сады и начальные школы. А вот ученики старших классов и студенты перешли на дистанционный режим обучения.



Локдаун в Греции действует до 30 ноября / Фото "Слово и дело"

Торонто

В крупнейшем городе Канады Торонто ввели локдаун с 23 ноября на 28 дней.

Что запрещено

Закрыты все непродовольственные магазины, предприятия, рестораны и кафе (кроме доставки и работы на вынос). Продуктовые магазины и аптеки работают на 50%.

Также запрещены все массовые собрания, в том числе и встречи между членами разных семей. Свадьбы, похороны и религиозные церемонии смогут посетить не более 10 человек с обязательным соблюдением дистанции.

Что разрешено

Открытыми остались школы.

Бельгия

Бельгия со 2 ноября ввела локдаун на 6 недель.

Что запрещено

Ограничения коснулись прежде всего бизнеса и общественной жизни. Запреты ввели даже несмотря на то, что в стране расположены штаб-квартиры ЕС и НАТО.

Не работают парикмахерские и магазины, предоставляющие услуги, которые не считаются необходимыми. Также еще на неделю были продлены ноябрьские школьные каникулы.

Власти страны еще с 19 октября ввели комендантский час на всей территории связи с усилением пандемии.

Португалия

В Португалии с 9 ноября действует ночной комендантский час и локдаун в выходные. Они в дальнейшем сохранятся, но в 174 из 191 муниципалитета, где показатели инфицирования в течение 2 недель были особенно высокими.

Что запрещено

Запретят поездки внутри страны и закроют школы накануне двух предстоящих праздников 1 и 8 декабря. Это для того, чтобы сократить распространение коронавируса перед Рождеством.

Заметим, что 1 декабря в стране празднуют годовщину провозглашения независимости Португалии от Испании. А 8 декабря во всех католических странах, к которым относится и Португалия, отмечают праздник Непорочного Зачатия.

Так, в эти дни передвижение между муниципалитетами будет запрещено с 23:00 27 ноября до 5:00 утра 2 декабря, а затем – с 4 декабря до 9 декабря.

Кроме того, перед обоими праздниками закроются школы, а предприятия должны завершить работу раньше.

Работодателей поощряют предоставлять работникам выходной, чтобы свести к минимуму поездки.

Маски, которые уже являются обязательными в общественных и закрытых коммерческих помещениях, теперь также должны быть у персонала на рабочем месте.

Кроме того, увеличится количество проверок на предприятиях, чтобы власти могли убедиться, что сотрудники, по возможности, переведены на удаленную работу.



Локдаун в Португалии будет действовать минимум до середины декабря / Фото censor.net

Италия

В Италии с 6 ноября по 3 декабря действует жесткий карантин в 4 регионах: провинциях Калабрия, Ломбардия, Пьемонт и Валле-д'Аоста. В этих регионах правительство ввело красную зону карантина. Регион Апулия и остров Сицилия попали в оранжевую зону. Остальная часть страны пока продолжает находиться в желтой зоне – зоне наименьшего риска.

Что запрещено

В желтой зоне карантина в Италии запрещено находиться вне дома с 22:00 до 5:00. Общественный транспорт может работать только на 50%. Музеи и выставочные центры закрыты. Все ученики старше 6 лет должны носить маски в школе. Рестораны и бары могут оставаться открытыми до 18:00, после чего могут оказывать услуги только на вынос или доставку.

В оранжевой зоне также запрещено покидать свой город и регион. Работа баров и ресторанов разрешена только на доставку.

В красной зоне действуют все перечисленные выше ограничения оранжевой и желтой зон, а также запрещена работа всех второстепенных магазинов.

Испания

Власти Испании объявили в стране режим чрезвычайной ситуации и с 29 ноября вводят комендантский час с 23:00 до 06:00. Исключение сделали для Канарских островов.

Местные власти могут по своему усмотрению накладывать запреты на передвижение между регионами. Сейчас новые правила рассчитаны на 15 дней, но парламент может продлить их до 6 месяцев.



Локдаун в Испании будет действовать минимум до середины декабря / Фото 112 Украина

Литва

Литва решила заблокировать с 26 октября по 9 ноября 13 муниципалитетов, которые расположены преимущественно на северо-западе. Страну поделили на зоны в соответствии с уровнем риска заражения коронавирусом.

Междугородние поездки пока не ограничены. Однако Вильнюс и большинство крупных литовских городов вскоре могут быть добавлены в красный список.

В регионах с карантином обязательно носить маски в общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию. Также рекомендовано перевести работников на удаленную работу.

Какие прогнозы на локдаун в Украине

Общий карантин в Украине точно продлится до 31 декабря. Между тем карантин выходного дня пока продлится до 30 ноября. При этом власти и СМИ говорят, что правительство может ввести полный локдаун уже с 20 декабря. Есть также вариант, что жесткий карантин введут после Нового года сроком на 3 недели.