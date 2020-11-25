Ровно 2 года назад, 25 ноября 2018 года, в районе Керченского пролива Россия протаранила и обстреляла украинские корабли и взяла в плен 24 украинских моряков. Наших ребят освободили более года назад. Что сегодня они вспоминают о плене и как сложились судьбы моряков – читайте в материале 24 канала.

Россия пытается затянуть судебный процесс в Гааге по захвату украинских кораблей и моряков. Между тем Украина понемногу чинит и возвращает на воду освобожденные из плена корабли. А власти обещают морякам жилье. Время не стоит на месте, как и жизнь наших уже свободных ребят, сообщает 24 канал.

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Что сегодня рассказывают освобожденные из плена украинские моряки

Сергей Чулиба

Они – не звезды и откровенно об этом говорят в ответ на просьбу о комментарии. Так, старшина, механик буксира "Яны Капу" Сергей Чулиба признался, что не хочет особо вспоминать про плен.

Служу там, где и служил. На личном (фронте – 24 канал) все отлично. Живу и радуюсь жизни, желаю вам того же,

– поделился Чулиба и добавил, что "я – не звезда Сергей".

Что еще известно о Сергее Чулибе

Напомним, что Чулиба – один из освобожденных пленных моряков, родом из Каховки Херсонской области. Ранее служил в Крыму на катере "Херсон", который весной 2014 года оказался среди заблокированных Россией украинских кораблей на озере Донузлав. После оккупации Крыма Чулиба отказался переходить на службу в российский флот.

Чулиба, к слову, – тот моряк, чья история с собакой год назад тронула всех украинцев. В сентябре 2019 года мужчина встретился со своим пушистым любимцем Джесси после почти 10 месяцев разлуки. На момент инцидента собака тоже служила на буксире, но их с моряком разлучили через плен. Впоследствии собаку удалось освободить и они встретились с хозяином.

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Смотрите эмоциональное видео встречи моряка Чулибы с Джесси после плена:

Юрий Безъязычный

Жизнь продолжается, воспоминания потихоньку стираются из памяти и иногда кажется, что это был лишь сон. Но характер закалился на всю жизнь,

– рассказал Юрий Безъязычный, который был мотористом-электриком на катере "Бердянск".

Безъязычный родом из Черноморска Одесской области. Добавил, что продолжает службу на этом же катере механиком. Судно уже отремонтировали и они с экипажем вернулись в Одессу.

Что еще известно о Юрии Безъязычном

В то же время моряк учится на 4 курсе Одесского морского университета на судового инженера-механика. На момент, когда попал в плен, был на 3 курсе и после освобождения из плена очень хотел продолжить учебу. Видим, что все удалось. В планах – стать офицером: "служба продолжается".

Кстати, Безъязычный подтвердил, что он и остальные моряки получили одинаковые двухкомнатные квартиры от застройщика в Одессе.



Юрий Безъязычный и президент Владимир Зеленский после освобождения моряков из плена / Фото Хмельницкой ОГА

Андрей Артеменко

"Продолжаю службу в Военно-Морских Силах – только в береговой части, поскольку по состоянию здоровья был списан с плавсостава. Потому что после плена здоровье ухудшилось. Дочь воспитываем – 5 месяцев. А так – все хорошо, потихоньку", – рассказал Андрей Артeмeнко, который был матросом на катeре "Бeрдянск".

Он также продолжает учебу в академии ВМС. С семьей уже и сделали ремонт в обещанной властями квартире.

Моряк признался, что о плене он и семья стараются вообще не вспоминать.

Мы живем дальше. Как-то стараемся не вспоминать это все. Бывает, что вспоминаешь, но живем дальше,

– рассказал Артеменко.

Добавил, что с остальными освобожденными из плена моряками поддерживают связь и постоянно общаются. Недавно даже встречались по случаю годовщины освобождения из плена.

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Что еще известно об Андрее Артеменко

Артеменко – родом из Новоукраинки Кировоградской области. Служил в Крыму, но вынужден был переехать в Одессу из-за агрессии России и оккупации полуострова. Во время обстрела катера "Бердянск" моряк получил тяжелые ранения – осколки попали в руку, тело, повредили глаза. Мужчину успешно прооперировали. Уже после освобождения из неволи моряк женился на любимой, которой сделал предложение еще до захвата в плен.



Андрей Артеменко женился после плена / Фото "Точка Dоступа"



Все освобожденные из русского плена украинские моряки / Инфографика 24 канала

Что известно об инциденте в Керченском проливе: краткая хронология