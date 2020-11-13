Баканов заявил об угрозах из-за законодательных манипуляций с реформой СБУ
Глава СБУ Иван Баканов убежден, что вопрос реформирования Службы сейчас стал слишком политизированным. Законодательные спекуляции в этом вопросе могут ослабить национальную безопасность, что сыграет в пользу России.
Проект закона о реформировании СБУ, разработанный депутатами, не способствует усилению национальной безопасности, его текст очень разнится с первым вариантом, поданным президентом. Об этом Иван Баканов заявил в интервью Интерфаксу.
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Он заявил, что финальный текст документа никто даже не обсуждал со Службой безопасности Украины. Поэтому это не имеет ничего общего со стандартами ведущих спецслужб ЕС и НАТО.
Не удивлюсь, если на этот процесс пытаются влиять и вражеские спецслужбы. Подорвать доверие ко всему сектору безопасности и обороны еще на этапе реформы, а заодно и боеспособность военных – тоже спецоперация,
– подчеркнул глава СБУ.
По его словам, участники дискуссии должны это понимать и уметь вовремя остановиться. Сейчас же вопрос реформы Службы безопасности, по мнению ее главы, стал слишком политизированным.
Относительно тех аспектов, которые, как он считает, могут нанести ущерб Службе безопасности Украины и государству в целом, Иван Баканов выделил лишение функций досудебного расследования, а также полное отстранение от вопросов, связанных с экономикой.
"Законодатели изъяли из задач, функций и полномочий все положения, касающиеся экономики. Никто даже не вспомнил ни объектов инфраструктуры, ни о способах установки транснациональными корпорациями контроля над стратегическими предприятиями и ликвидными секторами экономики", – подчеркнул Иван Баканов.
Что известно о реформе СБУ?
Она началась в 2019 году с приходом новой власти в результате выборов. Основная цель реформы, как утверждается, – это закрепить новые приоритеты в работе и сделать СБУ более эффективной.
В самой Службе безопасности заявляли, что реформа предоставит ей действенные механизмы для того, чтобы лучше реагировать на новые угрозы, которые возникают в современном мире.
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