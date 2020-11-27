В Программе развития ООН сообщили, что для того, чтобы ЕС и МВФ продолжили оказывать поддержку Украине, она должна выполнить свои обязательства по борьбе с коррупцией. Партнеры предупреждают Украину: скандальное решение КСУ может отрицательно повлиять на усилия, которые приложило наше государство.

Украина взяла на себя целый ряд обязательств по искоренению коррупции, напомнила постоянная представительница Программы развития ООН в Украине Дафина Герчева в интервью Интерфаксу.

Интересно В Минфине предположили договоренность с МВФ: когда Украина может получить транш

Такие обязательства должны быть выполнены для того, чтобы партнеры по развитию, в частности ЕС, МВФ и другие партнеры, продолжили оказывать поддержку, в которой нуждается страна,

– отметила Дафина Герчева.

Она подчеркнула, что сейчас многое стоит на кону, но украинские партнеры таки убеждены, что мудрость и розслудливисть возобладают, что повлияет на появление в ближайшее время взвешенного решения.

Кроме того, представитель Программы развития ООН выразила обеспокоенность решением Конституционного Суда относительно наказания за недостоверное декларирование, подчеркнув, что нынешняя ситуация очень сложная и имеет целый ряд важных нюансов.

"С одной стороны независимый суд и распределение государственной власти свидетельствуют о том, что в Украине развивается демократия. Впрочем, с другой стороны возникает ряд вопросов и относительно оснований, и последствий этого решения", – пояснила представительница ООН.

Она выразила убеждение, что две самые важные и сложные реформы в Украине – судебная и медицинская. Успешное внедрение этих реформ зависит от многих различных факторов.

Для того, чтобы эти реформы были успешными, нужна комплексная поддержка и активное привлечение заинтересованных сторон и всех секторов. Это непросто, но над этим все равно надо работать,

– резюмировала Дафина Герчева.